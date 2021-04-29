【油豆腐粉絲湯食譜】上海名菜家常易做　省時快速浸冬菇要加……

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-29 14:27

油豆腐粉絲湯，是一道簡單易做的上海名菜，30分鐘內可完成。坊間的食譜材料有多有少，最基本的3、4種材料便可。今次筆者的食譜，就加了其他惹味的食材，朋友試過都說好喝，各位不妨都試一試。有時候懶得去構思每日餐單，甚至可加些飯落去，變身成懶人湯飯。

翻查資料，油豆腐即豆卜，只是上海人習慣稱它作「油豆腐」，據說這道菜始於1920年代的上海小食攤，因為當地很多點心如生煎包、小籠包等都偏乾，故需要佐碗價廉物美的熱湯。油豆腐粉絲湯，上網見過最少材料的食譜，就只有豆卜、粉絲和水，不過嫌太單調的話，也可加其他配料，如：醃菜、海味、肉碎等來提味，這次筆者的食譜就用了冬菇、蝦米和榨菜，最後再放麻油和唐芹提味。

油豆腐粉絲湯，除了豆卜與粉絲外，也加入了冬菇、蝦米、榨菜、唐芹等提味。由於豆卜本身油分多，筆者會先汆水去走油分，再略為擠乾及剪半，這樣豆卜才吸到更多湯汁。

煮這個滾湯所需時間很少，不過浸蝦米、浸冬菇反而需要多些時間。以往浸冬菇都需要浸過夜，這次片中的都一樣，但如果你是臨時臨急想飲湯，需要極速浸發冬菇的話，也有一個方法。

【入廚貼士】泡冬菇3分鐘全泡發 4大妙招留鮮味保營養

請按下圖睇快速浸冬菇秘訣：

+ 7 + 7 + 7

有時受時間所限，確實會用得上這個方法，筆者實試過，也許是我用的冬菇比較大和厚，因此不至於3分鐘內可浸發，但大約10分鐘左右都明顯感覺到冬菇變軟，有需要的話可試試。

有人會在湯中加雪菜或榨菜調味，筆者就選了榨菜，要注意的是，如果是街市買的榨菜，需預先浸洗；而這次的是即食榨菜，直接煲湯便可。

油豆腐粉絲湯食譜

健康貼士：

營養師陳國賓（Leslie）曾於《香港01》的訪問指出，由於豆卜經油炸，6至7粒已相等於250卡路里，足足等於一碗飯，不過由於煲湯前經汆水處理，因此能減去油脂和熱量。至於用綠豆製成的粉絲，其實亦屬於澱粉質，一紮粉絲（50克）可提供約一碗飯的熱量（約250千卡），進食過多亦易致肥。

攝影、攝錄：李海霞、詹郭敏

剪接：黃卓敏

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