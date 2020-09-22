【電飯煲食譜】味噌洋蔥湯更入味2招　降血糖益腸道減疲勞7大好處

迷你廚具小巧慳位，成了一個人煮、鍋居族及上班族的煮食神器，迷你廚具亦漸漸開拓時尚新穎的烹飪潮流。其中的迷你電飯煲是 大熱之選，由於體型輕巧，更便於控制一至二人飯量，不用將飯等隔夜，時常有新鮮飯可吃。除了煮飯，煮的功能也適用於煮湯、麵及簡易的家常餸菜。迷你電飯煲因為保溫的功能良好，適用於自製豆腐花，用來煮濃郁的滾湯亦十分理想。

洋蔥待軟化後釋出更多糖分，才加其他配料及水煮湯。

煮洋蔥湯想更甜更入味，有2招可供參考，首先洋蔥要在熱的飯煲內先燜一會，待軟化後便可釋出更多糖分。洋蔥的顏色在持續加熱下漸轉為褐色，味道慢慢轉濃，並滲出更多香氣和甜味。

煮湯的過程可蓋一張廚房紙，防止倒汗水令湯味變淡，謹記廚紙不要遮蔽氣孔，讓水蒸氣可蒸發。

其次，在煮湯的過程可蓋一張廚房紙，目的為了防止倒汗水滴入湯內令湯味變淡，謹記廚紙不要遮蔽氣孔，要使飯煲內的水蒸氣可蒸發，否則太多氣體積蓄在電飯煲內，一打開煲蓋，滾熱的湯水隨即洩射噴出，增加燙傷機會。此外，煮湯的水，分量不能超過飯煲內MAX的界線，否則也容易煮溢。若認為水量不夠，寧可選擇補充開水再加熱，避免引起煮滾溢鍋的風險。

電飯煲味噌洋蔥湯食譜

攝錄、攝影：詹郭敏

剪接：陳錦超

場地提供、廚具提供（麥飯石迷你電飯煲）︰德國寶

迷你電飯煲煮的味噌洋蔥湯非常美味香濃。

健康小貼士︰

洋蔥含有β-胡蘿蔔素、維他命C、礦物質及纖維等，對糖尿病及高血壓患者有不錯的保健效果。味噌蘊藏豐富蛋白質、鋅、礦物質及維他命，有助增強人體免疫系統健康，但含鈉量較高，不宜吃過量，與蔬菜同吃更佳。

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請按圖了解味噌洋蔥湯的7樣好處：

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