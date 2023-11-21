浸冬菇貼士｜3分鐘冬菇全泡發4大妙招　留鮮味保營養千祈咪用熱水

將乾冬菇快速泡發原來有妙招，只需4步，輕輕鬆鬆用3分鐘令乾冬菇全膨脹發開，如果下次做菜忘了預先浸冬菇，用此方法可以解決煩惱，不用等到天荒地老。

攝影：尹嘉蔚



過時過節，或凡有喜慶飯聚總常備冬菇菜式。冬菇是美味的食材，大家都喜歡吃，特別是乾冬菇比鮮冬菇更香，口感更厚實及有嚼勁。但是，每次煮乾冬菇前，我們都要提前將它浸發，有時候好像等到「天荒地老」也未將乾冬菇浸透，若果遇上時間緊迫來不及浸泡要怎麼做？這裡分享一個可以在3分鐘快速泡發乾冬菇的秘訣！

這是未浸與浸發後的對比，用3分鐘可以快速泡發乾冬菇，而且不令乾冬菇「走味」的秘訣有4項重點，去圖片學起來吧！

按圖學4大要點用快速泡發冬菇，有詳細步驟及原理解釋：

此實驗用了10隻尺寸偏小的乾冬菇。

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1 將冬菇裝入食物盒內，加入適量約攝影30度溫水，放入手指不會感到燙手，水浸過冬菇就可以了。注意：不能用熱水浸發冬菇，熱水會令冬菇中的多醣和氨基酸大量用在水中，形成營養流失。

2 水中加入1茶匙白糖，目的是讓冬菇加速吸收水分，以及可以減少蘑菇香精和鳥苷酸在浸發過程中的流失，因這兩種成分帶有鮮味，在攝氏25至35度的環境下才不會被分解氧化。

3 加入1茶匙麵粉，作用是吸附冬菇中的雜質，令泡出來的冬菇更乾淨。

4 蓋上盒蓋，搖晃3分鐘，期間大約分半鐘左右，冬菇已開始發脹，再繼續搖晃。

5 3分鐘後冬菇已經完全浸發。浸冬菇的水變得骯髒，塵埃和雜質已經被麵粉吸附下來，之後用清水沖洗乾淨冬菇就可。

原理其實非常簡單，因為快速搖晃能加速水分子的運動令冬菇能快速吸收水分，而白糖亦能幫助冬菇充分吸收水分，所以冬菇能在幾分鐘內浸發好。

總結浸發冬菇4項重點：

1.用溫水約攝氏30度

2.加白糖

3.加麵粉

4.用搖晃法



用上這4步便可令乾冬菇快速吸收水份致膨脹，並將污垢清除。