浸冬菇貼士｜3分鐘冬菇全泡發4大妙招 留鮮味保營養千祈咪用熱水
撰文：尹嘉蔚
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將乾冬菇快速泡發原來有妙招，只需4步，輕輕鬆鬆用3分鐘令乾冬菇全膨脹發開，如果下次做菜忘了預先浸冬菇，用此方法可以解決煩惱，不用等到天荒地老。
攝影：尹嘉蔚
過時過節，或凡有喜慶飯聚總常備冬菇菜式。冬菇是美味的食材，大家都喜歡吃，特別是乾冬菇比鮮冬菇更香，口感更厚實及有嚼勁。但是，每次煮乾冬菇前，我們都要提前將它浸發，有時候好像等到「天荒地老」也未將乾冬菇浸透，若果遇上時間緊迫來不及浸泡要怎麼做？這裡分享一個可以在3分鐘快速泡發乾冬菇的秘訣！
按圖學4大要點用快速泡發冬菇，有詳細步驟及原理解釋：
此實驗用了10隻尺寸偏小的乾冬菇。
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1 將冬菇裝入食物盒內，加入適量約攝影30度溫水，放入手指不會感到燙手，水浸過冬菇就可以了。注意：不能用熱水浸發冬菇，熱水會令冬菇中的多醣和氨基酸大量用在水中，形成營養流失。
2 水中加入1茶匙白糖，目的是讓冬菇加速吸收水分，以及可以減少蘑菇香精和鳥苷酸在浸發過程中的流失，因這兩種成分帶有鮮味，在攝氏25至35度的環境下才不會被分解氧化。
3 加入1茶匙麵粉，作用是吸附冬菇中的雜質，令泡出來的冬菇更乾淨。
4 蓋上盒蓋，搖晃3分鐘，期間大約分半鐘左右，冬菇已開始發脹，再繼續搖晃。
5 3分鐘後冬菇已經完全浸發。浸冬菇的水變得骯髒，塵埃和雜質已經被麵粉吸附下來，之後用清水沖洗乾淨冬菇就可。
原理其實非常簡單，因為快速搖晃能加速水分子的運動令冬菇能快速吸收水分，而白糖亦能幫助冬菇充分吸收水分，所以冬菇能在幾分鐘內浸發好。
總結浸發冬菇4項重點：
1.用溫水約攝氏30度
2.加白糖
3.加麵粉
4.用搖晃法
用上這4步便可令乾冬菇快速吸收水份致膨脹，並將污垢清除。