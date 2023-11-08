蜆肉豆腐味噌湯食譜｜鮮甜美味增免疫力　煮味噌湯3招減營養流失

味噌湯，對日本人來說，是餐桌上不可缺少的料理，簡單如加入豆腐及昆布，抑或是加入不同蔬菜、菇類以及海鮮，也是百喝不厭而且味道百搭。最重要的是味噌湯煮法不難而且快速，有時候湯癮起，想喝碗暖湯也是個不錯的選擇。今次分享的食譜也是簡易同時鮮味滿分的蜆肉豆腐味噌湯！



煮蜆肉豆腐味噌湯看似容易，但要煮一碗好喝的日本味噌湯亦蘊含一些小竅門，令整鍋味噌湯保持鮮味亦保留營養。

今次的蜆肉味噌湯用上新鮮蜆肉，而且味噌偏鹹，所以整個湯也沒放太多調味料，務求吃出食材的鮮味。

煮味噌湯小貼士：

（1）選擇天然味噌



市售的味噌款式眾多，有些是加了很多調味劑令其味道豐富。建議購買前應細閱成分表，最好選擇只有較少成分的味噌，及避開高鹽的款式，便能感受到其味道。

（2）離火隔篩加味噌 免苦營養流失



味噌不能以大火煮滾，因為大火會破壞味噌的酵素，令營養流失，更會令味噌變苦，影響口感。正確煮法是用小火，把味噌放上隔篩，在湯水攪溶，再與湯拌勻便可，這才能保存味噌的味道及香氣。

用小火，把味噌放上隔篩，在湯水攪溶最能保留味道及香氣。

（3 ）赤白味噌混合煮 味道更佳



日本味噌大多分為兩大類：白味噌及赤味噌，赤味噌的味道較鹹，白味噌則較甜。建議煮味噌湯時將兩者混合使用，能平衡味噌湯的味道，不會過鹹。當然亦可根據自己的喜愛，調校合適的比例。

蜆肉豆腐味噌湯食譜

健康小貼士：

味噌，由大豆發酵加工而成，含豐富蛋白質、氨基酸等，當中的酵素更可抗炎抗氧化，還有助防癌、降血壓等。蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。

攝錄：呂志豪、陳錦超





剪接：薛子遙



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