冬瓜火鴨絲湯飯食譜｜消暑去濕湯飯30分鐘簡易做法　加1物更惹味

冬瓜火鴨絲湯飯，在夏天的茶餐廳午餐牌中經常出現，而且更是搶手的午餐之一，在炎炎夏日沒有胃口的日子，消暑冬瓜加上湯飯正好為自己補充能量及為身體降溫！這個湯飯看似材料多多步驟繁複，但其實亦有一個簡易版本，30分鐘完成！



冬瓜火鴨絲湯飯 冬菇瑤柱湯底

豆腐火腩飯如果是男人冬天的浪漫，冬瓜火鴨絲湯飯應是男人夏天的浪漫，不少中年男士在茶餐廳都會選它，是最早售罄的一個午餐。冬瓜火鴨絲湯飯的材料簡單，除了冬瓜和燒鴨，其調味以瑤柱、冬菇等海味為主。

冬瓜火鴨絲湯飯食譜

簡易版的冬瓜火鴨絲湯飯用了清雞湯作湯底，及燒味店的燒鴨，兩者大大縮短了製作湯飯的時間。在浸瑤柱、冬菇時謹記把浸過的水留下，在滾湯時加入，令湯底的鮮味大大提升。也可加入燒鴨骨同煮更惹味，記得要去掉肥膏，上碟前拿走鴨骨。

若果你追求原汁原味的話，可以自己炮製冬瓜水鴨湯及火鴨，用兩者來代替即用的清雞湯及燒鴨。有興趣的話可以在下面相關食譜參照冬瓜荷葉水鴨湯的做法。

冬瓜火鴨絲湯飯食譜

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冬瓜火鴨絲湯飯食譜

材料：

冬瓜250克、燒鴨腿連骨1隻、乾冬菇6隻、乾瑤柱5粒、紹興酒1湯匙、清雞湯500毫升、水200毫升、芫荽（切段）適量、胡椒粉1/4茶匙、鹽1/4茶匙、白飯1碗

做法：

1. 冬菇浸泡1小時或至軟身，切粒，冬菇水留起備用。

2. 瑤柱浸泡1小時或至軟身，撕成幼絲，瑤柱水留起備用。

3. 冬瓜去皮及去籽，切小粒；燒鴨去肥膏，切絲，燒鴨骨留起備用。

4. 中火燒熱鍋，加入油，加入冬菇粒、瑤柱絲及冬瓜粒炒香。

5. 加入紹興酒炒至金黃色。

6. 加入雞湯、水、瑤柱水、冬菇水及燒鴨骨。

7. 加蓋滾湯10分鐘，加入燒鴨肉及胡椒粉續煮2分鐘。

8. 上碟前拿走燒鴨骨，撒上芫荽，進食時加入白飯。

不失敗秘訣：

* 鴨肉、乾瑤柱本身已夠味道，如怕鹹可以不加鹽。

* 如不嫌麻煩，也可自製鴨湯底，更原汁原味。

健康小貼士：

根據註冊中醫師邱穎琳指冬瓜味甘淡性涼，能清熱、利水和去濕。配同其他食材，有清熱消暑，利尿去濕，養陰生津的作用，很適合夏天飲，可清熱消暑之餘，又可在流汗後補充津液。



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攝錄：呂榮棟、陳錦超

剪接：呂志豪