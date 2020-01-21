【年糕福袋食譜】日本油揚包年糕5分鐘整到　煙韌索湯打邊爐一流

以前常去某日式快餐店吃一人火鍋，近來沒去了，卻懷念那個「年糕福袋」，腐皮吸盡火鍋湯汁，配上裡面煙煙韌韌的年糕，人見人愛。然而這種福袋不是太多地方找得到，於是索性自己包，居然簡單到5分鐘就整好，今次不配火鍋配鰹魚湯，日式風味仍在，食完年糕更可慢慢享用鰹魚湯，是冬日簡單的溫暖滋味。

攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：潘諾兒

場地提供：city'super

吃得下肚的福袋不獨是日本菜才有，中菜甚至做得更精緻，餡料可能是蝦膠、蔬菜和菇菌等等，今次從基本步出發，先試日式的福袋。製作過程又快又方便，要說比較難的可能是買材料，今次用上人稱「日式腐皮」的油揚以及日本年糕，在city’super或是驚安之殿堂可買到，日本年糕每件都獨立包裝，用幾多開幾多，而且每件都有切口位，一啪即斷，你可以像影片中的示範般，輕易地將它一分為二成更細件，設計頗方便。

至於束住福袋的「葫蘆絲」又是甚麼？它是葫蘆刨絲的乾品，吃起來沒甚麼味道，由於本身偏硬身，所以綁福袋也十分牢固。這個同樣在city’super購買，假如你不想用葫蘆乾，亦可用韭黃、葱等代替，甚至是隨便用支牙籤串起也可。

平時吃年糕福袋都當火鍋配料，另一種吃法是加湯當小食，如今次就用鰹魚湯作示範，你也可按自己喜好換上味噌湯等其他口味。

未煮的年糕是很硬的，但煮完5分鐘已變得軟身，口感煙韌有嚼勁。

年糕福袋食譜

健康小貼士：

豆製品出名營養豐富，當中黃豆的蛋白質含量高達30%至40%，是優質蛋白，並蘊含人體必須的多種氨基酸。在芸芸豆製品中，日式油揚的油分較港式豆卜等少，相對健康。不過年糕由糯米製成，糯米本身不易消化，建議腸胃不好的人士要適可而止，只能淺嚐，否則或導致腸胃不適。

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