雞翼食譜｜鍾嘉欣教煮豉油雞翼只需3種調味　用這樣代砂糖更健康

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-06 12:57

鍾嘉欣近日化身煮食YouTuber於自己YouTube Channel介紹一道懶人食譜-豉油雞翼，調味料只需3樣，嘉欣更推薦用一樣食材取締糖，令整碟雞翼健康更美味。

鍾嘉欣近日在自己的YouTube Channel展示廚藝，教授觀眾一個最簡單、最容易入口、每一個人都會鍾意的「 豉油雞翼」，更指自己的仔女最喜歡吃雞翼。

鍾嘉欣近日在自己的YouTube Channel教授一道簡易家常菜 - 豉油雞翼。（YouTube@鍾嘉欣Linda Chung）

若有細心留意的話，不難發現嘉欣的豉油雞翼食譜有別於坊間找到，調味料只有老抽、生抽及楓糖漿。原來她認為煮飯不需要太複雜，也不需要太多材料才可烹煮成美食，相反愈簡單愈能品嚐到食材本身的味道，而且用楓糖漿代替白糖更健康。

請按圖看「豉油雞翼」的做法及烹調貼士︰

+ 7 + 7 + 7

豉油當然不止可以配雞翼，配雞髀或是全雞又是另一番滋味。如果你也有興趣其他豉油雞，不妨參考以下食譜，但所需的調味料比鍾嘉欣的食譜多，因此味道層次較多。

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