豉油雞髀食譜｜一煮一浸做法皮香肉嫩、佐飯小食百搭之選

豉油雞髀，最美味的，是那層滑嘟嘟又惹味的雞皮，加上熟度剛剛好的嫩滑雞肉，無論用刀叉享用，或手拿着撕咬，同樣滋味。自家製做法也很簡單，利用慢煮方法，把雞肉浸熟，讓豉油汁由外滲進內，由內香到外，佐飯之餘，還可配上杯紅豆冰，拼湊出快餐店最滋味的下午茶組合。攝錄：張芷澄、馮嘉雯剪接：張芷澄



豉油雞髀皮香肉嫩做法

豉油雞髀，當然要全隻上，由於肉較厚，烹調時，須先與豉油汁一同煲滾，再以慢火煮，繼而利用餘溫逼它熟透，這樣肉質會很嫩滑，不會為了深層的肉，而讓外層的肉過老。想確保雞髀全熟，也可以竹籤或筷子戮入，順暢無阻兼沒血水滲出，即代表可以吃了！

豉油雞髀卡路里／健康小貼士

雞髀烹調前，每100克約有211卡路里，燜煮後則有108卡路里，油炸後則453卡路里。雞皮，雖說是全隻雞之中，最邪惡的部分，脂肪多膽固醇高，正因如此特別嫩滑，但相對之下，已比炸雞髀健康了！偶爾吃一餐，滋潤下肌膚秀髮，也無不可吧！

豉油雞髀食譜

食譜 豉油雞髀（浸） 材料 雞髀2隻、紹興酒1/2茶匙、生抽150毫升、老抽120毫升、水50毫升、蒜頭3瓣、冰糖10克、麻油1/2茶匙 做法 1. 雞髀洗淨抹乾，以紹興酒塗抹後，醃約半小時。蒜頭拍扁備用。 2. 放入生抽、老抽、水、冰糖、麻油、蒜頭煮滾。 3. 把雞髀放入豉油汁內，以中大火煮滾。 4. 轉小火加蓋煮8分鐘，關火焗45分鐘，即可上碟。

豉油雞髀小秘訣

1.雞髀以紹興酒塗抹，以辟雪味，毋須再汆水。

2.如豉油汁未能蓋過全隻雞髀，煲煮期間可把它反轉。

3.餘下的豉油汁，可放雪櫃冷藏約3-4星期，拌麵或整雞翼也可。

