日本瘋傳神還原PepperLunch　靠一個平底鑊　加呢樣更有日式風味…

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-05-24 12:00

Pepper Lunch人氣名物「黑椒牛肉飯」，鐵板上枱時「吱吱喳喳」的聲響，香噴噴，熱辣辣，惹味！日本網民非常流行自家製這款名物，還原度極高，原來只需要一個平底鑊就可以做出這款美味的料理，非常簡單，大家快點學起來吧！

Pepper Lunch人氣名物黑椒牛肉飯，非常惹味。（Instagram@pepperlunchhk）

Pepper Lunch源於日本，是一間專門銷售牛排鐵板餐的連鎖式快餐店，分店遍怖全球，很有人氣。現在在家都可以自製美味的Pepper Lunch，日本更有網民親授秘訣，提升獨特的日式風味！

在家都可以自製美味的Pepper Lunch，日本更有網民親授秘訣，提升獨特的日式風味！（Instagram@maino_gohan24）

▼▼▼按下圖看自製Pepper Lunch的秘訣▼▼▼

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以上如此惹味的料理只需要一個平底鑊就能做到，非常簡單，手殘懶人都能變廚神。只要選擇傳熱快、受熱均勻的平底鑊便可。

▼▼▼按下圖看平底鑊推介▼▼▼

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▼▼▼按下圖看椰子白成分及介紹▼▼▼

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▼▼▼按下圖看記者試用椰子白洗煲的步驟和效果▼▼▼

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▼▼▼按下圖看方法1「白醋+鹽」做法▼▼▼

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▼▼▼按下圖看方法2「梳打粉+水」做法▼▼▼

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▼▼▼按下圖看不鏽鋼鍋保養法▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/22）

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