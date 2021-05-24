日本瘋傳神還原PepperLunch　靠一個平底鑊　加呢樣更有日式風味…

教煮
撰文：
最後更新日期：

Pepper Lunch人氣名物「黑椒牛肉飯」，鐵板上枱時「吱吱喳喳」的聲響，香噴噴，熱辣辣，惹味！日本網民非常流行自家製這款名物，還原度極高，原來只需要一個平底鑊就可以做出這款美味的料理，非常簡單，大家快點學起來吧！

Pepper Lunch人氣名物黑椒牛肉飯，非常惹味。（Instagram@pepperlunchhk）

Pepper Lunch源於日本，是一間專門銷售牛排鐵板餐的連鎖式快餐店，分店遍怖全球，很有人氣。現在在家都可以自製美味的Pepper Lunch，日本更有網民親授秘訣，提升獨特的日式風味！

在家都可以自製美味的Pepper Lunch，日本更有網民親授秘訣，提升獨特的日式風味！（Instagram@maino_gohan24）

▼▼▼按下圖看自製Pepper Lunch的秘訣▼▼▼

+5
+5
+5

以上如此惹味的料理只需要一個平底鑊就能做到，非常簡單，手殘懶人都能變廚神。只要選擇傳熱快、受熱均勻的平底鑊便可。

▼▼▼按下圖看平底鑊推介▼▼▼

相關文章：廚具神器｜不鏽鋼鍋3招輕鬆去頑固污漬　實測「椰子白」神奇功效

▼▼▼按下圖看椰子白成分及介紹▼▼▼

+4
+4
+4

▼▼▼按下圖看記者試用椰子白洗煲的步驟和效果▼▼▼

+9
+9
+9

▼▼▼按下圖看方法1「白醋+鹽」做法▼▼▼

+7
+7
+7

▼▼▼按下圖看方法2「梳打粉+水」做法▼▼▼

+9
+9
+9

▼▼▼按下圖看不鏽鋼鍋保養法▼▼▼

+10
+10
+10

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/22）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

居家調酒 | 日本高質Gin推介 輕鬆調配出3款經典cocktail
端午節 | 食厭傳統鹹肉糭？搜羅多款2021足料靚糭 必試創新竹筒糭
邊度買家電平？5月最新家電減價情報　$299電飯煲有齊8種煮食模式
2021原箱飲品優惠　可樂汽水果汁乜都有　買滿$300免費送貨上門！
雪糕蛋糕不止Häagen-Dazs！$298意式雪糕蛋糕　香港製造天然低脂
2021端午節｜邊間糉好食？精選5大極品鹹/甜糉 早鳥優惠最平$17件
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。