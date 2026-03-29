揀蔬果貼士｜四季豆/荷蘭豆/枝豆 8種青豆如何分+揀豆角直或彎？
揀蔬果貼士｜春夏季是青豆、豆角的當造季節，豆角是食用豆莢的豆科蔬菜統稱，可包括四季豆、長豆角，不過荷蘭豆、甜豆（蜜糖豆）很少會被稱為豆角。市場上常見的青豆，譬如豌豆、蜜糖豆、荷蘭豆、四季豆及邊豆等，有些時候或容易混淆，你能分得清楚各種嗎？
青豆=豌豆？
豌豆又稱青豌豆，去除豆夾後就是急凍三色蔬菜中的「青豆」。成熟的豌豆豆莢飽滿，採收時會取出內部的青豆，一般不會食用外莢。青豆被提取後，新鮮度會急速下降，質地變硬，因此需盡快處理，冷凍保存或製成罐頭，冷凍的青豆不必解凍，可直接用於烹調。
豆角
豆角含豐富蛋白質、維他命B、C、胡蘿蔔素、鈣、硒、鋅等礦物質，有助頭髮、骨骼、皮膚、肝臟等健康，亦能增強免疫力和抵抗力。從中醫角度認為豆角具化濕健脾功效，寧神益氣，清熱解毒。要留意豆角需徹底煮熟才能進食，否則或引起食物中毒，尿酸過多的人士也不宜食用。
8種常見青豆如何分辨？
1. 甜豆
甜豆呈飽滿狀，又稱甜豌豆、蜜糖豆，從豌豆改良而來的品種、外貌、吃法及風味有別於豌豆。甜豆的纖維少，可連同豆莢一起食用。遲採收的甜豆，豆莢質地變硬、變老，多數只吃豆仁。
甜豌豆被採收後，纖維亦隨時間漸漸增加，用鹽水汆燙1至3分鐘，瀝水冷卻，放入保鮮袋冷凍保存，維持脆嫩的口感。
2. 荷蘭豆
荷蘭豆呈扁平狀，豆仁小，屬於扁身的豌豆，外觀上容易分辨。豆仁稍微鼓起，比米粒稍大就會採收。荷蘭豆連著豆莢一起食用，多用於熱炒。
荷蘭豆的豆莢薄，水分容易散失，不耐乾燥，買回家後後要放在雪櫃急速保存，否則纖維會增加、質地變硬、新鮮度下降。
3. 枝豆
枝豆又稱毛豆，豆莢表面有細小的絨毛，一般連同豆莢一起出售，再剝豆仁食用。枝豆的料理方式最廣，可做涼拌、沙律、熱炒和打成糊狀煮濃湯等。
4. 豌豆
豌豆又稱青豌豆，去除豆莢後就是急凍三色蔬菜中的「青豆」。成熟的豌豆豆莢飽滿，當採收會取出內部的青豆，一般不會食用外莢。青豆被提取後，新鮮度會急速下降，質地變硬，需盡快冷凍保存或製成罐頭，冷凍的青豆不必解凍，可直接用於烹調。
5. 四季豆
四季豆又稱敏豆、菜豆、玉豆，多見於熱炒、乾煸，外型短、直、長，內部有相當細小的豆仁。四季豆整個豆莢都可食用，不過質地較粗硬。一般會先汆燙或過油，保持鮮綠及爽脆口感，並去掉本身的豆腥味。
6. 邊豆
邊豆又稱法邊豆，形狀比一般青豆幼長及柔軟。口感爽脆鮮甜，草青味較少，西餐廳多用作配菜或拌沙律。
7. 豆角
豆角是對食用豆莢的豆科蔬菜的通稱，包括四季豆、長豆角，不過荷蘭豆、蜜糖豆很少會被稱為豆角。
8. 長豆角
長豆角又名長豆，最多人稱為豆角，有綠色、白色及帶花紋的。綠豆角較幼及硬，白豆角較粗及脆，長豆角常用於炒蛋、炒牛肉及製作豆角環。
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參考資料︰食譜自由配