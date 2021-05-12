飲食熱話｜急凍蔬菜方便又衛生？一眾網友分析優缺點：口感有差異

撰文：聯合新聞網
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時下有許多熱門的減肥小秘訣，不論是代餐、低熱量飲食、健康蔬食等都有民眾嘗試。有女網友分享，因近日在減肥，聽聞以椰菜花（又稱花椰菜）米取代飯食有效幫助減重，考量到椰菜花清潔不易，不禁疑惑道「冷凍蔬菜可以買嗎？」
一名女網友於台灣《PTT》上發文分享，因自己在減肥，身邊的朋友推薦低熱量的「椰菜花米」有利於減重，但考量到椰菜花清潔上容易殘留農藥等化學藥劑，處理手法也比較麻煩。原PO認為也許冷凍蔬菜會更加便利，想購入1公斤袋裝的冷凍椰菜花，內含西蘭花、白花椰等，市面上也有綜合包裝含紅蘿蔔、菠菜的，價錢約為90元至200元台幣不等，因未曾使用過便好奇發問「不用處理，加熱即食很方便的感覺，有人買過嗎？」
▼引起一眾網友留言，分析其中優缺點！（點擊下圖看清👇👇👇）
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