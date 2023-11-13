降血壓湯水食譜｜降血壓五物湯平肝清熱　紫菜西芹必備5款蔬菜

降血壓食療坊間出現不少，而台灣中醫師推薦高血壓患者煲「降壓五物湯」來降血壓，其中的「五物」包括哪些材料？記者訪問註冊中醫師意見，為什麼「降壓五物湯」有助降血壓？

攝影：鄧穎琪



「五物降壓湯」用番茄、洋蔥、西芹、馬蹄、紫菜煮成。

五物降壓湯 清熱平肝利尿

高血壓被指是「隱形殺手」，因為可能殺人於無形，許多患者都是出現併發症後才得知自己患病。台灣中醫師洪敦耕多年前曾推出書籍《高血壓自我調理》，書中提到不少適宜高血壓患者食用的藥材或食品，如：杜仲、決明子、粟米鬚、夏枯草及桑寄生等，但這些藥材較難直接入口，因此洪醫師在書中推薦了另一種「五物降壓湯」，採用的都是常見食材。筆者也試著煲來喝，味道跟一般蔬菜湯無異，蠻好喝。不過功效如何？記者訪問了註冊中醫鄧穎琳的意見，她認為這個湯具清熱平肝、利水利尿之效，確實適合某類高血壓人士。

請按下圖睇「五物降壓湯」有哪些材料和如何煲：

+ 6

降血壓五物湯材料包括：番茄、洋蔥、西芹、馬蹄及紫菜



高血壓有不同類型 須辨證論治

何謂高血壓？註冊中醫師邱穎琳指高血壓是西醫病名，而在中醫治療上，高血壓還分不同證型，必須辨證論治，才可判斷患者所患的是哪一種。上述提及的降壓五物湯，則具清熱平肝、利水利尿的作用，故此適合高血壓屬肝陽上亢人士，肝陽上亢的症狀包括：頭暈頭痛、面色紅潤、口苦口乾、失眠等，由於肝陽上亢即是指肝氣升發功能過度，會導致頭痛、面部烘熱、情緒激動等情況，需要靠平肝來抑制肝氣。

請按圖睇「降血壓五物湯」湯料的功效：

若高血壓屬其他類型就要小心，尤其是氣陰兩虛的高血壓人士，建議先找中醫諮詢，方好煲這個湯。所謂「氣陰兩虛」，即是氣虛與陰虛，症狀包括：疲倦乏力、氣短冒汗、面色蒼白、口乾咽燥、食欲不振、失眠多夢等。

這個湯適合肝陽上亢類的高血壓患者飲用，症狀包括：頭暈頭痛、面色紅潤、口苦口乾、失眠等。

問到邱醫師可否推薦多些降血壓的食品、湯水，她表示：「這個很難說，因為高血壓有各種不同類型。」不過，從生活習慣上，她則有不少建議，例如：多做帶氧運動、控制體重、早睡早起、保持情緒穩定、戒煙酒等。至於飲食上，則宜挑選清淡而有營養的食物，忌濃味、少飲咖啡與茶等。

註冊中醫師邱穎琳就降血壓五物湯效用給予建議。（受訪者提供）

相關文章：降血壓飲食｜營養師列15種減鈉降血壓食品 乳酪莓汁防中風心臟病

儘管中醫角度，未親自斷症都難以得知患者所患的是哪種高血壓，不適宜將所有高血壓患者一概而論，以及建議合適的食療。但外國認可營養學專家Charushila Biswas就曾列出15種降血壓食物，各位不妨參考一下。

+ 42