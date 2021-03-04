【伯爵茶奶凍食譜】超簡易甜品茶濃奶香　柔軟嫩滑1個步驟不能少!

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-04 10:30

茶味甜品愈來愈有市場，有些人嫌朱古力甜品太甜，而茶味甜品卻多了一份淡雅。除了抹茶、焙茶外，其實伯爵茶也很適合用來做甜品呢，它獨有的香氣無可替代，配奶類亦十分夾！之前曾示範過伯爵茶雪條食譜，今次就分享更簡單的伯爵茶奶凍製法吧。

伯爵茶奶凍所需的材料有5種，步驟絕對不難，都是用煲煮滾奶茶，並把各種材料混合在一起，冷藏便成。魚膠粉6-8克便夠，愈多便愈實，吃起來或似啫喱糖般，若你喜歡軟滑口感的話，6克左右就可以。

伯爵茶奶凍入口非常幼滑，而且帶有濃濃茶香，上碟前可灑些伯爵茶葉作點綴，但並非必須。

要說這個甜品唯一的難度，可能就是魚膠粉混合得不夠均勻，關於混合魚膠粉，坊間有好幾種方法，如這次影片中，因為想方便，就以少量伯爵奶茶混合魚膠粉，但用過熱的水或使魚膠粉結塊，需以隔篩隔走塊狀物，所以建議水溫微暖會比較好。

筆者亦試驗過其他方法，不怕麻煩的話，個人最推薦是先從食譜中留起少量未煮的牛奶，加魚膠粉隔熱水煮溶，兩者不會出現太大溫差，這樣肯定最均勻，也不會結塊或太稠。換句話說，若食譜需要350毫升牛奶，就取出其中50毫升來溶魚膠粉，其餘300毫升就煮伯爵奶茶，最後才將它們混合。此外，你也可用魚膠片取代魚膠粉，分量一樣，先用魚膠粉浸冰水，瀝乾水分後加到放涼的伯爵奶茶便成。

溶化魚膠粉的其中一個方法，是將煮好而稍為放涼的伯爵奶茶與它拌勻，但茶溫太冷或太熱都不可。

若不想用魚膠粉的話，也可用魚膠片代替，先剪細浸冰水，榨乾水分便能使用。（資料圖片）

奶凍除了要有奶香之外，滑捋捋、順喉的口感也十分重要。想做出幼滑的奶凍，就不能少了隔篩。首先，除了隔魚膠粉外，也可用來隔走多餘的茶葉。儘管煲伯爵奶茶後，會把茶包拿走，但奶茶中還是有一點點茶葉碎，不隔走的話，最終會沉在奶凍底，所以建議還是要過篩，奶凍才會更滑。

伯爵茶奶凍食譜

健康小貼士：

伯爵茶屬紅茶一種，中醫角度來看，有暖胃止瀉、溫陽活血等功效。一般人製作這個分量的雪條，用糖量都比較多，大約30克，而今次為了健康緣故刻意減糖，只用20克，吃起來茶香和奶香都更突出。

攝影、攝錄：李敏聰、陳嘉杰

剪接：呂志豪

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