【甜品食譜】椰皇桃膠燉蛋白滋陰養顏　原汁原味清甜解毒要加...

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-24 14:05

鮮奶燉蛋白本已吸引，這個進階版的燉蛋加入椰皇、桃膠及雪燕，成椰皇桃膠燉蛋白，滋陰潤肺同時養顏，若想要清甜的感覺更可加入椰青水，清熱解毒還帶陣陣椰香。椰皇桃膠燉蛋白是愛美的女士不能錯過的中式甜品！

椰皇桃膠燉蛋白是筆者唯一會吃帶有椰香味的甜品，本身不太喜歡椰子的味道，總覺得它太濃太霸道，容易掩蓋其他食材的鮮味。不過將鮮奶燉蛋白倒入椰皇中，兩者的味道一拍即合，不加糖已經非常鮮甜，椰子的味道亦沒有想像中霸氣。倘若喜歡濃濃的椰子味不妨加入椰皇中的椰青水，鮮甜味倍增更添椰香味，而且比起吃椰肉更清熱解毒。

椰皇桃膠燉蛋白食譜

製作這個甜品最大挑戰是如何把椰殼破開，讓它變成有蓋的小碗。開椰皇不用電鋸不用斧頭，一把菜刀拍幾拍椰殼先然分開。

按圖看開椰殼2方法（罐頭刀及菜刀）：

+ 12 + 12 + 12

椰皇桃膠燉蛋白食譜

健康小貼士： 桃膠，雖然富含的蛋白質屬植物性蛋白質，不及燕窩、花膠等動物性蛋白質，能直接補充皮膚的膠原蛋白，但它高纖助排便，有利腸道健康，可通脂降膽固醇，清熱止渴，緩解壓力，同樣能對改善皮膚、養顏抗衰老。蛋白更富含蛋白質，營養豐富，可平衡鉀鈉含量，消除水腫，提高免疫力。

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攝錄：陳嘉杰

剪接：黃卓敏