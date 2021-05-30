【夏天湯水食譜】牛蒡眉豆粟米豬腱湯清熱解毒　牛蒡該如何處理？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-30 21:00

牛蒡是十分有益的食材，有「東方人蔘」的美譽，經常與「養生」扯上關係，不少人愛自己煲牛蒡茶飲，希望藉著它降膽固醇和降血糖等。今次就示範適合夏天飲用的「牛蒡粟米粟米豬腱湯」，有清熱、解毒、潤腸等功效。 攝影：鄧穎琪

牛蒡眉豆粟米豬腱湯，主角當然是牛蒡，它的外表跟鮮淮山有點相似，但相對幼身，被滿滿的啡色泥包覆住，感覺像條柴。有些人爭論牛蒡應否去皮，因為外皮感覺骯髒粗糙，但亦有一個說法指牛蒡皮營養價值最豐富，不宜削去。問過註冊中醫師邱穎琳，她亦表示牛蒡不應去皮，以免營養流失，但正因如此，就更應好好清潔牛蒡外皮。筆者參考了其他人的做法，會用一些粗嚡不平的刷子猛力擦走牛蒡皮的泥，筆者則用上一塊乾淨的百潔布。

下面是剛買回來的牛蒡，上面則是用百潔布磨擦良久的成果，沒有削皮。

基本上只要用點力，牛蒡皮的泥也不想太難去除，不過由於牛蒡上始終有些比較頑固的泥跡，建議用刀背輕力削去。有人切牛蒡會切片，但筆者請教過賣牛蒡的菜販，她則說斜切片或切塊最好，因為斜切最出味。

牛蒡十分有益，不但能通便、增加飽足感，促進新陳代謝，幫助消脂減肥等，更可降血糖及膽固醇，預防及改善三高問題。

牛蒡有一個特質，就是它也跟蘋果等一樣，暴露於空氣太久都會氧化變黑，因此我建議大家臨煲湯才處理牛蒡，先準備好其他食材，不然牛蒡會愈來愈黑。此外，你還可以將切好的牛蒡用水浸住，記得牛蒡不需煲太長時間，1.5小時已足夠，不然營養會過度流失。除了紅粉蘿蔔和粟米外，喜歡的話也可在湯裡加栗子，不但令湯更甜，也有補腎功效。

牛蒡眉豆粟米豬腱湯食譜

這個湯有清熱解毒，健脾養胃之效，適合夏天飲用，尤其是體質較熱的人也可多飲。不過，若本身體質偏寒或血壓低人士則不宜多飲，以免腹痛肚瀉。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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