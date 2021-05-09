立夏湯水食譜｜節瓜元貝蓮子湯清熱解暑　煲過久反效果節瓜連核？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-09 12:12

立夏過後這幾天，氣溫確實明顯上升，早前請教過中醫師，她就建議要好好保護「心臟」，飲食時注意清熱，這次一於就分享一個「節瓜元貝蓮子湯」。 攝影：鄧穎琪

夏天是瓜果當造的季節，這次就選用節瓜來煲湯，節瓜元貝蓮子湯正好符合中醫師的建議，既清淡又健脾。節瓜很容易處理，去皮切塊便可，記得不用去核，因為節瓜籽可以食用，而且連核煲湯會更甜。元貝同樣是浸至軟身即成，至於蓮子，則可能要花多一點工夫。

首先，蓮子有湘蓮子和白蓮子，今次煲湯用的是白蓮子；然而，白蓮子又有分新鮮和乾的，這次恰巧找不到鮮蓮子，就買乾的，可能需要浸大半小時至1小時，之後去芯就可。蓮子芯有苦味，需要先去掉，幸好這次在藥材舖買的蓮子早已去芯，只是偶有幾顆遺珠，輕輕用竹籤貫穿蓮子便能成功，或是索性將蓮子一分為二，取出蓮芯。

若你買的是未去芯的鮮蓮子，需用竹籤刺進蓮子底端，再褪出蓮子芯。（資料圖片/鄧穎琪攝）

脾虛胃寒要點飲？

中醫師說這個湯性質平和，又具有補脾胃、清熱解暑等功效，適合大多數人飲用。不過，註冊中醫師邱穎琳就提出，若本身屬於胃寒或脾胃虛的人士，則不太適宜。有人會在煲這個湯時加一塊拍扁了的薑，中醫則坦言生薑可加可不加，其作用主要為辟腥，加一兩片影響不大。若你是上述講到的胃寒人士，則可試著多加幾片薑作驅寒之用。

若你胃寒，未必適合飲這個湯，或需要加薑飲用。

邱醫師特別提醒，這個湯煲1小時至1.5小時已很足夠，因為我們飲「節瓜元貝蓮子湯」是為了清熱，而偏偏煲湯時間過長、令湯變成老火湯，隨時造成反效果，清熱不成反而變得更熱氣、上火。

節瓜元貝蓮子湯食譜

這個湯清熱解暑、利尿消腫，並且能健脾和胃，其性質十分溫和，正好適合初夏不太熱又潮濕的天氣飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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