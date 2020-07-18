【夏天湯水食譜】佛手瓜粟米豬腱湯健脾開胃安神　兩類人注意飲用

夏天是瓜果當造的季節，之前煲過冬瓜、節瓜、絲瓜、魚翅瓜、苦瓜湯等等，今次就示範佛手瓜湯水。佛手瓜又名合掌瓜，其外形如兩手合掌或五指合攏，因而得名。佛手瓜有健脾、開胃等作用，一於趁住夏天煲一個由中醫推介的佛手瓜粟米豬腱湯。 攝影：鄧穎琪

新冠肺炎疫情初爆發時，許多人都不懂如何面對，既怕受感染、又擔憂口罩不夠用，更不知疫情何時才結束。當時有人推介過煲佛手瓜湯來安神，趁住疫情第三波來襲，今次請來中醫師講解這個湯的療效。註冊中醫師邱穎琳指，佛手瓜確實可疏肝理氣，有助解鬱和改善情緒，但整體作用不算太強。不過，她認為佛手瓜粟米煲豬腱的組合，很適合夏、秋季飲用，可作時令湯水。

不過，由於佛手瓜粟米豬腱湯較涼，有兩類人要注意飲用。首先是懷孕初期的婦女，若懷孕12周以下者，醫師不建議她飲用。而第二類人是糖尿病患者，宜盡量避開百合和蜜棗，邱醫師提出可用石斛代替百合，因石斛養陰生津，對糖尿病人有益處。

佛手瓜粟米豬腱湯材料簡單，味道清甜，適合夏天和秋天飲用，惟懷孕初期及糖尿病患者則需要注意飲用。

這個湯的湯料很容易處理，粟米和佛手瓜切塊便可，不過大家要注意佛手瓜的果肉會分泌一種像露珠般的黏液，有指含樹脂成分，接觸到手部之後，會吸走手的水分，使手部皮膚變乾變粗糙，所以還是戴上手套比較好。而蓮子方面，若使用新鮮蓮子，請先用竹籤把綠色的蓮子芯去掉，否則或使湯水變苦。

佛手瓜粟米豬腱湯食譜

整個湯有健脾開胃、理氣和中，以及養陰安神功效。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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