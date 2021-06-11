飲食熱話｜雞蛋冷凍變硬能吃嗎？網友指蛋味更濃郁兼推薦慳家食法

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-11 17:02

一般人買雞蛋回家都是放雪櫃冷藏，但如果不慎讓雞蛋凍成「冰蛋」，該怎麼辦？台灣一位民眾遇到這種情況，不知所措之下上網求助，卻意外得到許多料理冷凍雞蛋的方式，還有內行人表示，冰凍過的蛋吃起來「更濃郁」。

台灣一名網友在Facebook社團「爆怨2公社」求助，她說開心地買了雙層裝蛋盒，把蛋補滿後放進雪櫃冷藏，但疑似因放在出風口的關係，雞蛋居然全部結凍了。「難道在家防疫不適合囤蛋嗎？」因此她發文詢問這些「冰蛋」該如何料理，也擔心是否只能全部報銷？

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結果其他網友紛紛力阻她浪費食材，分享各種「更好吃」的烹調方式，「冷凍蛋拿來蒸很好吃，蛋黃不會乾乾的」、「別打破，直接放電鍋蒸成白煮蛋吧（會整顆黃燦燦的）」、「直接丟水裡煮，很容易煮成溏心蛋，而且冷凍過後蛋黃味道會更濃」、「直接放到鍋裡會變成溫泉水波蛋」、「我直接裹番薯粉，讓它回濕一下，大概兩分鐘吧，就用炸的，油溫最好控管在150左右，炸5-7分鐘，半熟蛋微熱剛剛好」、「這種冷凍過的蛋更好吃，解凍後，用一點油，加鹽加胡椒粉，小火鍋蓋燜煎半熟」。

除了整顆蛋不退冰、直接蒸煎煮炒炸之外，還有網友提供可節省成本的進階料理法，「你還可以冷凍時切一片片煎，會得到很可愛的小荷包蛋喔」、「我當年很窮的時候都把蛋冰起來，然後切成兩半拿去煎，這樣就感覺吃了兩顆蛋」。

按圖看清網友推薦的「慳家食法」！👇👇👇

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