飲食熱話｜雞蛋冷凍變硬能吃嗎？網友指蛋味更濃郁兼推薦慳家食法

教煮
撰文：
最後更新日期：

一般人買雞蛋回家都是放雪櫃冷藏，但如果不慎讓雞蛋凍成「冰蛋」，該怎麼辦？台灣一位民眾遇到這種情況，不知所措之下上網求助，卻意外得到許多料理冷凍雞蛋的方式，還有內行人表示，冰凍過的蛋吃起來「更濃郁」。

台灣一名網友在Facebook社團「爆怨2公社」求助，她說開心地買了雙層裝蛋盒，把蛋補滿後放進雪櫃冷藏，但疑似因放在出風口的關係，雞蛋居然全部結凍了。「難道在家防疫不適合囤蛋嗎？」因此她發文詢問這些「冰蛋」該如何料理，也擔心是否只能全部報銷？

相關文章：【雞蛋冷知識】啡蛋白蛋要好味應該點揀？解構2大迷思7個揀蛋貼士👇👇👇

+6
+6
+6

結果其他網友紛紛力阻她浪費食材，分享各種「更好吃」的烹調方式，「冷凍蛋拿來蒸很好吃，蛋黃不會乾乾的」、「別打破，直接放電鍋蒸成白煮蛋吧（會整顆黃燦燦的）」、「直接丟水裡煮，很容易煮成溏心蛋，而且冷凍過後蛋黃味道會更濃」、「直接放到鍋裡會變成溫泉水波蛋」、「我直接裹番薯粉，讓它回濕一下，大概兩分鐘吧，就用炸的，油溫最好控管在150左右，炸5-7分鐘，半熟蛋微熱剛剛好」、「這種冷凍過的蛋更好吃，解凍後，用一點油，加鹽加胡椒粉，小火鍋蓋燜煎半熟」。

除了整顆蛋不退冰、直接蒸煎煮炒炸之外，還有網友提供可節省成本的進階料理法，「你還可以冷凍時切一片片煎，會得到很可愛的小荷包蛋喔」、「我當年很窮的時候都把蛋冰起來，然後切成兩半拿去煎，這樣就感覺吃了兩顆蛋」。

按圖看清網友推薦的「慳家食法」！👇👇👇

+2
+2
+2

相關文章：入廚貼士｜烚蛋用凍水抑或熱水煮？內行人教一招香嫩不破殼又好剝👇👇👇

+3
+3
+3
飲食熱話｜蛋炒飯先炒蛋還是飯？大廚教授1招秘技炒出粒粒分明
超級食物｜雞蛋杏仁15種食物營養密度高　蜆帶子幾耐食1次最好？
飲食熱話｜日本票選未來爆紅食物　台灣美食上榜第1名話題性十足
飲食熱話｜煮即食麵必定要加蛋？網民答案一面倒兼推薦各式食法
甩蛋神器令「蛋黃消失」！營養師揭雞蛋營養　一日食幾多隻最好？
防腦退化湯水｜日博士推薦薯仔雞蛋味噌湯　抗氧化增記憶力附食譜
雞蛋迷思｜烚蛋蛋黃灰黑色？殘留重金屬多吃冇記性？專家咁講...

延伸閱讀：

外送員擠速食店等取餐！同業批店家不管控 報警還被打槍

房東「自提減租」邀她齊抗疫 網羨慕到哭：暖到想叫乾媽了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。