甩蛋神器令「蛋黃消失」！營養師揭雞蛋營養　一日食幾多隻最好？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-20 17:02

你是會把「蛋黃」挖掉的人嗎？由於蛋黃吃起來的口感乾又澀，有些大人甚至小朋友都不喜歡吃；不過，網路上有一種「甩蛋神器」，竟可以把蛋白和蛋黃打在一起，讓你完全吃不到蛋黃味！營養師也指出，蛋黃的營養價值比蛋白高，蛋黃不吃丟掉其實很可惜。

滿滿葉黃素、玉米黃質、B雜…蛋黃丟掉太可惜！

台灣營養師宋明樺表示，蛋黃和蛋白相比，營養價值多很多！蛋黃含有包括脂溶性維他命A、D、E，還有維他命B雜、B6、B12、葉酸等都很豐富；礦物質的部分也有很多的硒、鋅、鐵。更特別的是，蛋黃有豐富葉黃素和玉米黃質，一般通常葉黃素在植物性蔬菜水果中比較多，而蛋黃是動物性的，卻也有葉黃素和玉米黃質。

很多人常因為蛋黃的口感或膽固醇問題，而把蛋黃丟掉，宋明樺直言「其實很可惜！」她說，沒有健康疑慮的人，一天吃1顆全蛋是很好的，若一天吃到3-5顆則不建議，畢竟蛋黃的膽固醇跟其他食物相比還是偏高，一天1顆蛋不必擔心有健康負擔。

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