防腦退化湯水｜日博士推薦薯仔雞蛋味噌湯　抗氧化增記憶力附食譜

撰文： 羅曉嬉 最後更新日期： 2021-01-26 08:00

失智症已經不只是長者才關心的議題，但至目前仍沒有一種藥物能讓人百分百避免失智，不過，或可透過飲食延緩大腦退化。補腦防失智不一定吃銀杏、魚油，其實有些常見的食物也是不錯的益腦補品。

日本同為高齡人口眾多的國家，也很關注失智症問題，日本營養檢定協會代表理事、營養學博士松崎繪理教授接受日媒《週刊女性PRIME》訪問時，推薦一道能對抗失智症的湯品，薯仔、雞蛋煮成的味噌湯，食材平價且容易購買。

按下圖看松崎繪理教授解釋薯仔、雞蛋、味噌這3者如何能對抗失智！

+ 6 + 6 + 6

1. 薯仔

薯仔的維他命C含量極高，是蘋果的8倍！

薯仔中維他命C的抗氧化效果可防止壞蛋白質在腦中形成過氧化反應、損傷神經元，有助對抗腦退化症（阿茲海默症）。日本三愛醫院研究所所長濟陽高穗在其著作《濟陽式7天有感！不發胖、不生病的飲食法！》中指出蒸熟後的帶皮薯仔維他命C保存率高達7成。

英國倫敦大學學院（UCL）的一份研究報告更指出，肥胖長者（BMI超過30）罹患失智症的比例會高出31％。薯仔含有維他命B群（維他命B1和B2），可促進糖分代謝，防止脂肪形成，有助避免肥胖從而減低罹患失智症風險。

2. 雞蛋

蛋黃中的膽鹼是一種有機水溶性化合物，攝入足夠膽鹼能防止DHA鏈斷裂。

DHA不飽和脂肪酸有助於預防和年齡有關的認知能力下降，蛋黃的膽鹼含量豐富，攝入足夠膽鹼能防止DHA鏈斷裂。

乙醯膽鹼是蛋黃中膽鹼的其中一種，日本醫學博士安田和人在其著作《認知症治った！助かった！この方法》（暫譯：改善失智食療法）中表示，腦中重要神經傳導物質乙醯膽鹼能增加記憶力、提高學習能力，還有支援認知功能、預防阿茲海默症（認知障礙）的作用。

3. 味噌

味噌原材料為大豆，大豆包含蛋白質、維他命、礦物質和膳食纖維等營養素。味噌發酵產生更多的氨基酸和維他命，能抑制腸道有害細菌繁殖。

味噌由大豆製成，不但完善保留大豆的蛋白質、維他命、礦物質和膳食纖維等營養素，還通過發酵產生更多的氨基酸和維他命，能抑制腸道有害細菌繁殖，台灣臨床失智症學會指出，味噌在發酵過程中產生的益生菌有助於維持腸道黏膜的完整性，維護腸道健康，避免腸發炎，導致腸內有害物質穿出腸道障蔽、進入體內。

腸道與大腦健康有什麼關聯呢？根據台灣醫學會資訊，有研究指出，當腸道黏膜發炎時，腸道真菌與細菌分泌的「澱粉樣蛋白」等有害物質會透過血液循環進入大腦，並沉積於腦部，誘發發炎反應，或導致認知障礙症等腦退化疾病。有針對阿茲海默症患者的研究表明，補充益生菌12周後，確實改善了患者的認知功能。

按下圖看抗失智大補湯烹調方法！

材料（2人份）：

薯仔1顆、高湯300毫升、蛋1顆、青蔥少許、味噌1.5湯匙

步驟一：薯仔切小塊、蛋攪散、青蔥切成蔥花備用。

步驟二：高湯放入薯仔，煮滾後轉小火，將薯仔煮軟。

步驟三：將味噌溶入高湯中，加入蛋液煮熟，撒上蔥花即可。

參考資料：週刊女性Prime -1日1杯の『じゃがたまみそ汁』が認知症を予防する！ 栄養学博士がメカニズムを解説