消委會｜減醣電飯煲億世家東芝6款減醣飯變升醣？小心愈食愈肥

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-15 13:30

減醣電飯煲沒有明顯減醣效果，減醣效果成疑！消委會發表最新報告，測試市面上11款減醣電飯煲，當中減醣的表現參差，部分甚至沒有明顯效果。以每100克米飯計，發現有6款樣本的減醣飯比傳統電飯煲煮出來的米飯竟然含更高碳水化合物。 而全部測試樣本煮出來的減醣飯之平均碳水化合物含量，僅較傳統電飯煲煮正常米飯的少約4%。

喜愛吃飯的減肥或糖尿病患者，減醣電飯煲似乎是喜訊，傳統電飯煲煮飯，是將米和水放入同一個內鍋，大部分水分被米飯完全吸收。減醣電飯煲卻有兩個內鍋，在蒸煮減醣飯時，米飯會被米水多次沖洗，部分含醣質的米水經過減醣內鍋的細孔排走，因此聲稱有減醣效果。

消委會減醣電飯煲測試中，有2款（Thomson、Thanko）的減醣飯的平均碳水化合物含量相對較低。（THANKO圖片）

消委會最近測試市面上11款減醣電飯煲，事實卻不能明顯地減醣，吃減醣飯亦不一定更健康，更可能造成反效果。11款測試樣本中包括4款為磁應減醣電飯煲，7款微型電腦減醣電飯煲，售價介乎$738至$2388，2款只具備「減醣模式」，其餘9款則兼具「正常模式」及「減醣模式」，兩種模式煮出來的米飯的整體碳水化合物含量平均只相差12%。不過，更值得留意的是有6款樣本的減醣飯，竟然比傳統電飯煲煮出來的米飯竟然含更高碳水化合物，即沒有減醣效果。

按圖了解6款沒有減醣效果的減醣電飯煲，含醣量比傳統電飯煲米飯更高︰

+ 2 + 2 + 2

另外，有5款減醣電飯煲成功減醣，減醣飯的含醣量比較傳統電飯煲煮的米飯為低，最能減醣的一款是日本牌子Thanko。

按圖了解5款成功減醣的減醣電飯煲︰

+ 2 + 2 + 2

減醣飯較一般米飯健康？

消委會指，若生米量不變，進食減醣飯和「正常」白飯，所攝取的碳水化合物含量沒有明顯分別。減醣飯未必一定較一般米飯健康，消費者若因此掉以輕心而增加進食分量，有可能攝入更多碳水化合物，對健康造成反效果。注意控制進食米飯的分量，才能有效減醣。因此並不建議消費者，特別是糖尿病患者單靠該類產品來控制病情。若果進食減醣飯，不如控制每餐的飯量，或者加粟米、燕麥、紅蘿蔔增加飽肚感。

按圖了解消委會減醣電飯煲測試重點︰