蜜汁醬燒肉片｜大人小孩都愛超好下飯！醬汁材料簡單易備又美味

教煮
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什麼最下飯呢？我覺得只要有湯汁或是醬料有點鹹鹹甜甜的，就會超級下飯，你們呢？喜歡什麼醬汁？

社員小蝶分享於廚藝公社：不專業分享希望大家不嫌棄「蜜汁醬燒肉片」長輩大人小孩都超愛，每次煮都是第一道被秒殺的。下佐料的量是手感...所以沒有精算（我自己醃肉的話）。

醃肉準備：

豬肉片（可依自己喜歡的部位購買）

蒜頭　看自己味道要多重

醬油　少量，不用太多，著色、入味用

蠔油　少量一匙，香氣跟甜味

油　一小匙，主要讓肉嫩而且炒醬過程不會很快老掉

甜醬：

水　依肉量1/3碗或半碗左右

糖　看自己喜歡多甜，基本上應該2-3匙甜味

蠔油　2-3匙左右，跟糖比例差不多

辣椒看自己要不要加，因為炒醬不會加，我自己是沒加過！因為我這道設定是甜醬。

▼蜜汁醬燒肉片食譜（點擊下圖看清👇👇👇）

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其他社員留言回應：

「我最愛超配飯的一道菜。」

「謝謝分享，看起來好下飯。」

「甜醬是什麼醬呢？」

「看起好好吃，我家小孩一定很愛！今天就去買肉！」

「這個看起來很讚欸~」

「哇！超詳細的步驟耶！看起來好好吃唷！我也要來做做看。」

「看起來很棒欸～已收藏！！！」

相關文章：醃肉貼士｜落調味次序時間11件新手必學的事　加蛋或蛋白有分別？👇👇👇

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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