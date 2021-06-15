蜜汁醬燒肉片｜大人小孩都愛超好下飯！醬汁材料簡單易備又美味

撰文：爆料公社
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什麼最下飯呢？我覺得只要有湯汁或是醬料有點鹹鹹甜甜的，就會超級下飯，你們呢？喜歡什麼醬汁？
社員小蝶分享於廚藝公社：不專業分享希望大家不嫌棄「蜜汁醬燒肉片」長輩大人小孩都超愛，每次煮都是第一道被秒殺的。下佐料的量是手感...所以沒有精算（我自己醃肉的話）。
醃肉準備：
豬肉片（可依自己喜歡的部位購買）
蒜頭 看自己味道要多重
醬油 少量，不用太多，著色、入味用
蠔油 少量一匙，香氣跟甜味
油 一小匙，主要讓肉嫩而且炒醬過程不會很快老掉
甜醬：
水 依肉量1/3碗或半碗左右
糖 看自己喜歡多甜，基本上應該2-3匙甜味
蠔油 2-3匙左右，跟糖比例差不多
辣椒看自己要不要加，因為炒醬不會加，我自己是沒加過！因為我這道設定是甜醬。
▼蜜汁醬燒肉片食譜（點擊下圖看清👇👇👇）
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其他社員留言回應：
「我最愛超配飯的一道菜。」
「謝謝分享，看起來好下飯。」
「甜醬是什麼醬呢？」
「看起好好吃，我家小孩一定很愛！今天就去買肉！」
「這個看起來很讚欸~」
「哇！超詳細的步驟耶！看起來好好吃唷！我也要來做做看。」
「看起來很棒欸～已收藏！！！」
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