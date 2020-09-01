【素食食譜】薑汁燒素肉佐酒下飯必備　日式超簡單料理20分鐘食得

日本家常菜料理薑汁燒肉，又稱薑燒豬肉，超簡單的做法，味道香濃甘醇，薑的風味從菜餚中散放，可用嫩薑或老薑，是此道菜不可缺少的角色，迷人的香氣及味道全靠薑來帶起，充滿誘惑。雖然此食譜為素食版的「薑汁燒素肉」，薑同樣發揮着重要的作用，在基本醃料之外，薑的芳香及後勁大大提起素肉片的層次。

薑汁燒肉（薑燒豬肉）是日式家常菜，做法十分簡單，用素肉片製作，風味也絕佳。，

素肉片的肉質軟嫩，富有彈性，是素食入門級的替用品，也是「素齡」較久人士的消遣食物。在醃肉及烹調上跟一般肉片沒有大分別，利用日式4大基本調味料，砂糖、豉油、味醂及料理酒，再加獨有風味薑汁拌醃，醃完肉有剩的醬汁要留用，煎肉片時倒入鍋內加薑蓉炒勻，最後開大火煮至收汁。濃厚的香味，簡易不失敗的做法，從不失色的日本醬油味叫人不禁添飯或佐酒盡興。

素肉片的肉質軟嫩，富有彈性，在醃肉及烹調上跟一般肉片沒有大分別。

由於薑燒肉片（或素肉片）的味道極為香濃，傳統上會配備蔬菜伴碟上菜，清甜的番茄和清爽的椰菜絲尤其適合。記得將椰菜切幼絲，先浸在凍水內約5分鐘，這樣一來可增加椰菜的清脆感，然後要瀝乾才用，先會有爽脆口感。製作薑汁燒素肉的時間只需15、20分鐘，絕對是帶飯盒（便當）的心水之選。

椰菜絲浸凍水增加清脆感，瀝乾才爽脆。

薑汁燒素肉食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超

健康小貼士︰

素肉片由水、小麥蛋白、大豆粉、合桃、杏仁、腰果、糙米及燕麥製成，含高蛋白質，不含膽固醇及反式脂肪，飽和脂肪低。每113克素牛肉片，熱量有250千卡、鈉15毫克、膳食纖維7克、糖0克、蛋白質30克；鐵佔每日建議攝取量10%，鈣佔每日建議攝取量4%。

薑燒素肉是素食便當中的佳餚。

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