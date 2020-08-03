【帶飯食譜】簡單健康下飯菜4大必學精選　瓜菜翻熱依然色香味全

「帶飯帶菜唔好食？」一般人認為飯盒中的蔬菜到翌日翻熱後，變黃變腍，味道賣相不討好。以下提供四道簡單快捷，慳錢易煮，營養豐富，適合帶飯的菜式，即使用微波爐翻熱亦不走樣。在每天刻板的工作中，新鮮滾熱的午餐是「心靈雞湯」，帶來安慰及能量。

溫拌杏鮑菇

【素食食譜】溫拌杏鮑菇如手撕雞美味 開胃惹味解食慾不振

溫拌杏鮑菇（李賢華攝）

不論茹素或吃葷，不少人也愛吃菇菌，例如是杏鮑菇，它有豐富的蛋白質及纖維，而且烹調做法多變，質感及味道近似雞肉，手拆杏鮑菇絲來模仿手拆雞絲，拌辣汁非常惹味醒胃。

溫拌杏鮑菇食譜

咖喱野菜飯

【素食食譜】咖喱野菜飯帶飯不走樣 30分鐘簡單高營養注滿正能量

咖喱野菜飯（馮嘉雯攝）

日式的咖喱野菜屬簡易的燜燉菜式，翌日享用味道更濃郁入味。野菜當中湊合了抗氧化物豐富的高鉀及高纖蔬菜包括番薯、薯仔、紅蘿蔔及椰菜花，有助提高人體免疫力，美顏，促進腸道蠕動，同時平衡了咖喱汁中的鈉質。

咖喱野菜飯食譜

醬燒南瓜

【素食食譜】醬燒南瓜滴水不加 30分鐘香甜易熟好下飯

醬燒南瓜（李啟康攝）

醬燒南瓜是日系的家常菜，慢慢成了易上手的「手路菜」。不加水煮，也不會燒焦南瓜，因為南瓜本身容易出水，因此慢火蓋起燒煮，濕度已經足夠，毋須害怕會燒焦南瓜及焦鍋，原汁原味煮南瓜更為香甜。調味料不多，只有醬油、糖及味醂。雖然做法簡單，不過愈簡單，愈能吃得到食材本身的味道。

醬燒南瓜食譜

金針雲耳蒸素雞

【素食食譜】金針雲耳蒸素雞惹味下飯菜 一人便當帶飯簡易健康

金針雲耳蒸素雞（詹郭敏攝）

素食版的金針雲耳蒸「雞」，最適宜帶飯，素雞用上咬口十足的鮮竹粒來代替，先將鮮竹粒汆水或用滾水燙過，去表面油膩更健康，然後跟金針、雲耳及調味料拌勻醃味後蒸熟，麻油跟油香令金針雲耳蒸雞更惹味好下飯。