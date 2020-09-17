【XO醬炒魷魚仔食譜】香辣好下飯　港式萬用醬點解叫「XO」醬？

魷魚，常配以蝦醬炒，但並非人人都喜歡其鹹香的氣味。若然受不了蝦醬的味道，不妨改用XO醬炒魷魚，香辣惹味而且配料多，炒菜時加少少已經可以把整道菜的味道提升！

XO醬，是一種香港獨有的調味料，大多會用瑤柱、蝦米、金華火腿、辣椒等矜貴材料。由於用料矜貴，故以白蘭地中陳釀十年以上、最高級別的X.O.（Extra Old）命名。約80年代，首先出現在香港的高級酒家，其後才慢慢變成家家戶戶都用來「看門口」的萬用醬，不管是用作炒菜、熟食和小吃的蘸料都非常適合，而且味道偏辣更顯惹味。市售的XO醬多如繁星，由最貴的五星級酒店到$100以下的XO醬，應有盡有，這道菜式成功的第一步便是尋找自己喜愛的XO醬。

XO醬炒魷魚仔食譜

其次，處理魷魚時只需將魷魚筒與魷魚鬚分開，去除墨膽、內臟及軟骨即可，因為用上的是魷魚仔，所以處理的工序比原隻魷魚少。如想選擇更新鮮的魷魚，可以參考日本東京高級海鮮店店長松本秀樹的貼士，它指要看魷魚的新鮮度是要看身體的「顏色」而非眼睛。

按圖看鑒別新鮮魷魚的主要方法︰

+ 5 + 5 + 5

XO醬炒魷魚仔食譜

健康小貼士：

常聽人說魷魚膽固醇高，其實每100克約含100至300毫克膽固醇，儘管世衛已經撤銷攝取膽固醇的限制，但按以前的標準（每日不應攝取多於300毫克），確實偏高。不過也有研究證實，魷魚所含的膽固醇大多不會對人體血液中的膽固醇濃度構成影響，相反還會降低三酸甘油酯，及含有EPA、DHA等對腦部及心血管有益的營養素。

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攝錄、剪接：陳錦超

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