【素食食譜】簡易西餐茄子素肉醬千層批　茄子代意麵低碳高蛋白

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-08 12:44

茄子素肉醬千層批，即是茄子千層麵（Eggplant Lasagna），這份低碳水化合物千層麵食譜，將常用的闊麵換成了切成薄片的烤茄子，在茄子片之間是Ricotta芝士、嫩菠菜、濃郁的茄醬素牛肉，上面金黃色的一層是車打芝士。餡料豐富的素食「千層麵」，令人欣慰。

低碳水化合物千層麵食譜，將常用的闊麵換成了切成薄片的烤茄子。

茄子不需要去皮，將茄子切成薄片約1/4吋厚，未用的先放入鹽水浸泡預防變黑，用之前以毛巾印乾。嫩菠菜也需要做些許預備工夫，用中火先灼熟嫩菠菜，可加少少鹽調味，之後須擠乾水分，才跟Ricotta拌勻以保持清爽。

將餡料層層疊疊，烤千層麵並沒有固定有多少層的規則。

另一樣重量級餡料，可說是此食譜的靈魂是茄醬素牛肉。如果是非素食者，可用真牛肉來煮；若為素食者，以素牛肉代之，當與茄汁一起煮之時，不妨收乾少少醬汁，令質地更濃郁。其次，因為「千層麵」在烘烤期間，茄子及菠菜會出水，如此一來可預防千層麵過度「水汪汪」。

最後一層鋪上車打芝士，用170°C焗45分鐘左右便完成，建議蓋上錫紙來避免烘燶，這樣亦可更透徹地焗熟茄子。

將餡料層層疊疊，烤千層麵並沒有固定多少層的規則，重要是使用一個足夠深的焗盤來容納層層疊疊的餡料，最後一層則鋪上車打芝士。建議蓋上錫紙烤焗避免烘燶，亦可更透徹地焗熟茄子，用170°C焗45分鐘左右便完成，實際操作按家用焗爐調整溫度及時間。

茄子素肉醬千層批食譜

攝錄、攝影：呂志豪、楊帆

剪接：呂志豪

健康小貼士︰

此食譜用的素牛肉（植物牛肉），成分有米蛋白和綠豆蛋白，可提供完整的蛋白質，0毫克膽固醇，不含激素和抗生素，並富含鐵質。千層麵的精髓必要有Ricotta芝士，它屬較低熱量的芝士，每100克有169千卡，8克蛋白質，脂肪13克，其中9克為飽和性脂肪。 另外，茄子可清熱活血、消腫止痛，維他命P可軟化血管及增強彈性，防治高血壓、動脈硬化，也有助降低高血脂及高血壓。勿將茄子長時間浸泡在水中，否則表皮的蠟質會被破壞，茄肉容易變質腐爛，或引起腸胃不適。

素牛肉（植物牛肉），成份有米蛋白和綠豆蛋白，可提供完整的蛋白質。

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