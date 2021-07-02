朱古力檢測｜國產DOVE日本明治6款安全食用　無雌激素減致癌風險

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-07-02 11:53

朱古力牌子眾多，關注健康人士或會留心朱古力的可可成分、脂肪及糖含量等之外，其中含有的毒物及雌激素卻較少人提及。水中銀（國際）生物科技有限公司曾經從市面上抽檢10款牛奶朱古力及11款黑朱古力樣本，結果只有6款樣本完全通過安全檢測，列入品質卓越名單。

水中銀「小魚親測」曾一共抽檢21款朱古力樣本，只有6款可完全通過安全測試。（Louis Hansel／Unsplash）

6款安全放心食用朱古力名單

水中銀「小魚親測」曾一共抽檢21款朱古力樣本，只有6款（28.6%）可完全通過安全測試，獲得品質卓越綠魚標籤，沒有查出任何雌激素、禁用成分或高度關注的毒性成分。

按圖看6款獲品質卓越綠魚標籤的朱古力名單︰

類雌激素對人體影響

早年世界衛生組織已將類雌激素列作「一級致癌物」，據世衞指引，每人每日攝取的類雌激素含量不可超過每公斤50納克。青少年、發育中的兒童、嬰兒及孕婦，最易受類雌激素影響。若人體攝入過多類雌激素，可能引起各種疾病，對於兒童或致早熟，例如乳房過早脹大或9歲前有月經等徵狀。類雌激素的危害也包括與癌症、神經系統紊亂及糖尿病有關。

請按下圖了解長期過多攝入類雌激素對人體的8大影響︰

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【同場加映】雪糕檢測｜Dreyers雀巢12款安全食用 不含類雌激素減致癌不育風險

水中銀（小魚親測）曾經從本港各大超市，包括百佳、city'super、一田百貨及7-11便利店選購了9個雪糕品牌，例如Nestle、Haagen-Dazs、Dreyer's、MOVENPICK及LILY & RAN等，共29款雪糕樣本作毒性檢測。當中有12個（41%）雪糕樣本品質卓越，沒有發現毒物，獲「綠魚」標籤。

水中銀（小魚親測）曾經從本港各大超市選購共29款雪糕樣本作毒性檢測，當中有12款獲「綠魚」標籤，品質卓越。（尹嘉蔚攝）

按下圖了解12款最安全雪糕名單（由售價低至高排列）︰

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參考資料︰水中銀