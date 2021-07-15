增運食譜｜夏天出世宜吃魚冬生吃薑？麥玲玲食物助旺法附食譜推介

2021年尚有半年的時間，想把握下半年，增強自己的運勢，不妨聽聽玄學家麥玲玲師傅的「食物助旺法」，以助提升整體運程，在各方各面得心應手。
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食物助旺法 春夏秋冬五行互補
據麥玲玲師傅講解，醫（中醫）、卜、星、相皆是同源，玄學和中醫學在五行學說上有類同的概念。食物五行和出生的季節也有很大關係，原理上是五行互補，吃對了或較多吃「旺自己」的食物，即「食物助旺法」，有助於增長個人運勢。
按下圖了解春、夏、秋、冬季出生的朋友，吃哪些食物有助提升運程︰
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麥玲玲師傅亦提提大家，均衡飲食十分重要，所有食物宜進食有度。「食物助旺法」和中醫五行的理論一樣，例如身體底子偏寒的人，可以較多吃一些熱性食物，平衡寒熱，在揀選食物前，也應了解自己的體質。如有疑問，向中醫查詢。
增運助旺食譜參考
春天出世︰多吃雞蛋、金菇等
夏天出世︰多吃些海鮮、海帶等
【三文魚豆腐海帶湯食譜】味噌最留住營養要咁煮！日本國民養生湯
秋天出世︰多吃蔬菜類
冬天出世︰多吃辣椒、薑等
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