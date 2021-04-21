【氣炸鍋食譜】芝士蒜蓉包惹味酥香　哪種麵包氣炸後仍鬆軟十足？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-04-21 13:11

蒜蓉包，厚厚的麵包塗上滿滿的蒜蓉牛油，經過氣炸後更加酥香惹味，令人不禁一口接一口，讓蒜香留在口腔內縈繞。若然再配上幼滑的芝士醬，更令味道層次昇華。

蒜蓉包，本從一條麵包上切片出來塗上蒜蓉醬炮製即可，但隨著大眾對它的喜愛慢慢衍生出不同的副產品如即用蒜蓉醬、蒜蓉多士脆脆等，將等待製作的時間縮短，更快享用到美味的蒜蓉包。其實製蒜蓉醬並不複雜，只需把蒜蓉拌以牛油及鹽拌成抹醬，整個過程最麻煩應該是剁蒜蓉，但只要用手動攪拌機便可解決麻煩，而且用新鮮的蒜蓉製成的蒜蓉醬比任何即用的惹味百倍！

氣炸芝士蒜蓉包食譜

新鮮的蒜蓉醬重要，麵包的選擇亦一樣不能忽視！一般人大多採用厚切方包或法包（baguette），不過個人認為法包氣炸過都比較硬身，因此建議選用日本厚切「生」方包，因口感柔軟、蓬鬆有彈性，氣炸後也不失鬆軟口感。

芝士蒜蓉包食譜

健康小貼士：

蒜頭，含豐富蒜素，有助殺菌。當中的硫化物可增強免疫力、預防腸癌、胃癌；而礦物質鍺、鈣、鐵、鉀、鎂、硒、維他命A、B1、C等，對預防心血管疾病、降血脂和抗氧化等也有功效。不過，蒜較辛辣燥熱，肝火重或肝病患者，不宜多吃。

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攝錄：蕭文學、陳嘉杰

剪接：呂志豪