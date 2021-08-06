莧菜｜紅莧青莧功效不同鐵質=菠菜2倍！蔬菜統營處教點揀點煮4招

夏天是莧菜盛產的季節，皆因它對陽光、對雨水尤其喜愛，在和暖的天氣下，顯得特別茂盛。莧菜營養豐富且有不同顏色，除了代表含有不同的養分外，適合的烹調方法亦有不同，選購時亦有3點需注意，免得購入一札爛莧菜。
攝影：余曉彤
紅莧、青莧、野莧點分辨？
莧菜，分別有紅莧、青莧，前者較粗，葉身帶有紅色，還分全紅和半紅；後者較滑，整棵也是綠色。莧菜有別於通菜般，烹煮後是可以明顯分辨到的，因為紅莧身上含有的花青素會「脫色」，煮菜的水會變成紅色。根據蔬菜統營處資料顯示，紅莧及青莧亦有個同屬異種馬齒莧（野莧）。
紅莧、青莧、野莧營養功效大不同
莧菜最為人知的營養價值便是它的含鐵量、含鈣量是菠菜的兩倍，對牙齒和骨骼生長都有幫助。雖說各種莧菜的營養相似，但當中亦稍稍不同，就以去濕為例，只有一種的莧菜效果最好！
請按圖了解莧菜的營養價值，紅莧、青莧、馬齒莧（野莧）各有什麼功效：
+6
莧菜如何挑選？
購買蔬菜當然愈新鮮愈好，蔬菜統營處則提出了3個選購原則助消費者購買新鮮的靚莧菜，請按圖看：
莧菜如何烹煮？
莧菜與其他蔬菜一樣，宜煮湯或炒拌，洗淨後整棵也可以食用。不過因為紅莧、青莧和馬齒莧口感不一，三者適合的料理各有不同，而保存方法則是非常簡單！
按圖看各種莧菜烹調及保存方法：
莧菜最簡單的料理便是加入鹹蛋、皮蛋作金銀蛋莧菜，鹹蛋白可作調味，鹽也省掉，一樣鮮甜。
資料來源：蔬菜統營處
通菜｜蔬菜統營處教水蕹旱蕹點揀點保存3建議 鮮嫩翠綠2招防煮黑入廚貼士｜蔥蒜用不完放雪櫃放到爛？教你保存3招還可煉成蔥油入廚貼士｜延長芽菜保鮮期1天變5天！實試2方法哪個保持爽脆潔白?入廚貼士｜炒椰菜爽脆不出水5大貼士 椰菜點切點落鑊都有學問？【入廚貼士】延長生菜保鮮期1天變3天！4個簡單步驟保持翠綠爽口【炒菜技巧】大廚教你6個炒菜心貼士 原來這樣煮保留最多營養！