莧菜｜紅莧青莧功效不同鐵質=菠菜2倍！蔬菜統營處教點揀點煮4招

夏天是莧菜盛產的季節，皆因它對陽光、對雨水尤其喜愛，在和暖的天氣下，顯得特別茂盛。莧菜營養豐富且有不同顏色，除了代表含有不同的養分外，適合的烹調方法亦有不同，選購時亦有3點需注意，免得購入一札爛莧菜。

攝影：余曉彤



紅莧、青莧、野莧點分辨？

莧菜，分別有紅莧、青莧，前者較粗，葉身帶有紅色，還分全紅和半紅；後者較滑，整棵也是綠色。莧菜有別於通菜般，烹煮後是可以明顯分辨到的，因為紅莧身上含有的花青素會「脫色」，煮菜的水會變成紅色。根據蔬菜統營處資料顯示，紅莧及青莧亦有個同屬異種馬齒莧（野莧）。

莧菜，分別有紅莧、青莧及馬齒莧（野莧）。

紅莧、青莧、野莧營養功效大不同

莧菜最為人知的營養價值便是它的含鐵量、含鈣量是菠菜的兩倍，對牙齒和骨骼生長都有幫助。雖說各種莧菜的營養相似，但當中亦稍稍不同，就以去濕為例，只有一種的莧菜效果最好！

街市中常見紅莧和青莧菜。（鄒家鳳攝）

請按圖了解莧菜的營養價值，紅莧、青莧、馬齒莧（野莧）各有什麼功效：

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莧菜如何挑選？

購買蔬菜當然愈新鮮愈好，蔬菜統營處則提出了3個選購原則助消費者購買新鮮的靚莧菜，請按圖看：

莧菜如何烹煮？

莧菜與其他蔬菜一樣，宜煮湯或炒拌，洗淨後整棵也可以食用。不過因為紅莧、青莧和馬齒莧口感不一，三者適合的料理各有不同，而保存方法則是非常簡單！

按圖看各種莧菜烹調及保存方法：

莧菜最簡單的料理便是加入鹹蛋、皮蛋作金銀蛋莧菜，鹹蛋白可作調味，鹽也省掉，一樣鮮甜。

【蔬菜食譜】金銀蛋莧菜 鹹蛋提鮮消暑清甜

金銀蛋莧菜食譜

資料來源：蔬菜統營處