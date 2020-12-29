秋葵營養｜高纖高鈣降血糖被譽為綠人參　秋葵這樣煮比泡水喝好

呈長條狀、尾部尖尖細細因而有「美人指」別稱的秋葵，含有許多對維持人體健康的重要營養素，包括碳水化合物、膳食纖維、不飽和脂肪酸、多種維他命、植化素，以及鉀、鈣等礦物質。豐富的鉀離子對血壓控制有益處，但飲食必須限鉀的腎臟病人就不宜吃太多了。

秋葵因草酸含量較低，所以有助提升鈣質吸收率，對喝牛奶易發生腹瀉或全素飲食的人而言，是攝取鈣質的天然食材。而鎂質不但和穩定情緒與神經肌肉作用有關，也能幫助鈣吸收得更好；同時，秋葵裡的鈣和鎂含量大約是2:1，是最接近人體組成的狀態，能達到均衡補充的效果。維他命A能促進眼睛視網膜的健康，維護眼睛健康。

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之前有人特別關注秋葵減肥的效果，我們不妨先從熱量來看。100公克秋葵應提供36大卡的熱量，但因為扣除了膳食纖維（也屬於醣類一部份）一克約2卡熱量，實際上吃進約十根秋葵，人體只會產生28大卡熱量，也就是所謂的「修正熱量」；加上膳食纖維又能提高飽腹感，自然能達到控制體重的作用了。

至於網路盛傳「喝秋葵水降血糖」的偏方，究竟有沒有根據呢？針對血糖控制，目前大多為動物細胞試驗階段，還沒有人體試驗資料。一篇對抗糖尿病作用的研究論文中指出，無論是整株秋葵或是萃取物（但研究並不包含秋葵水）都有助降低血糖，除了膳食纖維外，可能是其中的多醣體或多酚物質（植化素）能修復受損的胰臟細胞，進而達到血糖恆定的效用；並且經煮沸或烘烤等烹調方式，都不會對秋葵抗糖尿病的潛力造成顯著影響。此外，秋葵含有的菸鹼素（維他命B3），也有助降低人體中的三酸甘油酯與膽固醇。

▼秋葵這樣吃營養更加分！秋葵生吃還是熟食好？（按圖了解👇👇👇）

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秋葵含有的豐富維他命A，若能跟礦物質鋅一同攝取，有利於維他命A的轉換，營養效果加乘！例如可以和海鮮一起吃，或是將秋葵切成小段和蝦仁拌炒。做成秋葵蒸蛋或炒蛋也不錯，因為蛋黃裡也含有維他命A與葉黃素，是一道護胃又養眼的料理。

那麼，秋葵生吃還是熟食好？其實都可以，不過因它外表有細小的絨毛，某些人生吃可能會產生皮膚過敏的症狀，要特別注意；而秋葵即使經過加熱煮熟，原有的膳食纖維跟其他重要營養成分並不會流失掉，與其刻意生食，稍微汆燙或烹煮會更好。建議汆燙之後再把蒂頭切除，有保護胃壁作用的黏液就能完整保存住，口感也會更好。

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【本文獲「李婉萍的營養天地」授權轉載。】