夏天湯水食譜｜粟米鬚螺頭瘦肉湯健脾去濕　補腎消腫螺頭點處理？

夏天湯水食譜｜粟米鬚螺頭瘦肉湯食譜｜今次推薦一個夏天適合飲用的湯水——粟米鬚螺頭瘦肉湯。粟米鬚一向是寶，主要功效有利尿、消水腫等，再配上粟米、螺頭等煲湯，有健脾去濕、滋陰補腎等功效。

攝影：鄧穎琪



夏天湯水食譜｜粟米鬚螺頭瘦肉湯

我們常用粟米煲湯，味道夠清甜，但其實粟米鬚一樣益處多多，今次除了運用本身依附在原條粟米上的粟米鬚外，還另外加了些粟米鬚加強去水腫等功效。註冊中醫師邱穎琳說，這個湯性質平和，適合一般人在夏天至初秋飲用，即使是待到立秋過後，仍可飲用這個湯滋陰潤肺，健脾、利濕及除暑氣。

螺頭處理方法

要處理螺頭需花點小工夫，由於螺頭的表面有些黑色污物藏於紋理之間，一般沖洗不能完全去走。

1. 螺頭加生粉和鹽，用手擦拭乾淨，並去走螺頭內的髒物。

2. 煲滾水一鍋水、放入螺頭，再氽水，你會見到有大量浮沫，證明它本來很不乾淨。

3. 盛起螺頭，沖水洗淨，這樣煲出來的湯會清澈許多。

若你希望增加湯的甜味，更可再加螺片，基本上整鍋湯不用調味已經很夠味。不過要注意的是，若本身濕重，宜酌量減少螺頭和螺片用量，因為它比較滋膩，會影響消化。

粟米鬚螺頭瘦肉湯食譜

材料：

粟米2條

粟米鬚80克

紅蘿蔔1條

螺頭3個

螺片2塊

瘦肉400克

酒少許

蜜棗3粒

水2公升

鹽少許

做法：

1. 洗淨粟米鬚和粟米,粟米切件;紅蘿蔔洗淨、去皮、滾刀切件備用。

2. 急凍螺頭解凍後，加生粉及鹽，擦淨表面的黑色污物，從中間剪開螺頭,除去內裡污物。

3. 冷水連瘦肉、螺頭及螺片下鍋,加酒汆水後洗淨,切片或剪成小塊。

4. 所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味。

這個湯有健脾利水、滋陰補腎之效，適合陰虛又脾虛濕重的人飲用，例如在夏天經常熬夜而引起陰虛，或飲食不清淡而導致脾虛生濕等，可適時飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 2

粟米：味甘性平，有健脾和胃，利尿去濕功效。

粟米鬚：味甘性平，有利水消腫，清熱去濕功效。如果本身易浮腫，可加重粟米鬚用量，強化消腫利水作用。

紅蘿蔔：味甘性平，有健胃消食、養肝明目功效。

螺頭：滋陰補腎，可滋潤皮膚和改善乾咳，但同樣因為較滋潤緣故，若本身濕重並且容易胃脹、消化不良的人士，不宜多飲。

螺片：性涼、味甘，有健脾養胃、養顏補血、滋補肝腎的作用。

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