揀絲瓜貼士｜熱量低纖維高便秘絕佳選擇！尾端留有完整花萼最新鮮

夏天是吃絲瓜的季節，日前有網友分享，自己從菜市場買了一條絲瓜回家，打算煮絲瓜蜆湯，卻沒想到挑到過老的絲瓜，切開來看纖維分明，她隱約覺得不太對勁，但還是繼續料理，卻沒想到煮完，像是煮了一鍋百潔布，粗硬到不行，笑稱自己補了一整年份的纖維質。



絲瓜營養及挑選秘訣（按圖了解👇👇👇）

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絲瓜過老恐造成胃部負擔

台灣台北醫學大學遠距醫療中心營養師許秋萍說，對於已經老化的絲瓜，纖維會變得粗硬，如果吃下肚會促進胃酸分泌，對於胃不好或有胃潰瘍的民眾，恐怕造成身體不適。她建議，絲瓜若只是部分老化，可將老化部分切除後食用；若整條都已經老了，還是曬乾當百潔布就好。

尾端留有完整花萼最新鮮

如何挑選新鮮絲瓜，許秋萍建議，絲瓜尾端留有完整花萼，且顏色碧綠、稍微有點重量、外表粗糙，果實堅硬為主，同時要避免有蟲咬黑點，才是新鮮保證。

熱量低富含纖維是減肥及便秘者絕佳選擇

每年4-9月是絲瓜的產季，因價格便宜，取得方便，為香港、台灣十分常見的瓜類蔬菜。其味道清爽，容易料理，深受許多家庭喜愛。許秋萍說，絲瓜熱量低，每100公克約17大卡，水溶纖維跟非水溶纖維都很高，是不錯的纖維來源，對於有三高、代謝症候群，甚至是想減肥或是便祕的民眾，是絕佳的食材選擇。但她也提醒，若是腎臟功能較差者，要將絲瓜川燙後，讓鉀離子流失之後再烹煮。另外絲瓜也富含維他命B雜及維他命C，因此常被製作成絲瓜水外用敷臉，美白肌膚。

對於絲瓜的料理，許秋萍也分享，可與雞蛋一起煮，纖維與蛋白質的組合，可以讓餐點的營養均衡；或是將絲瓜煨軟後加入雞蛋豆腐烹煮，屬於零膽固醇且低脂的餐點，是減肥者的好選擇；另外她也推薦，絲瓜蛤蜊加入薑、枸杞、黃耆，紅棗等，高纖、低熱量又具補氣功效，適合手術後或坐月子的人食用。

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