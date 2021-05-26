消委會牛油｜11款無毒牛油安佳總統不含致癌物　邊款含最多污染物

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-26 19:00

消委會曾測試30款預先包裝的牛油、人造（植物）牛油及相關產品，發現多數人造牛油含環氧丙醇或3-MCPD。環氧丙醇同時具基因毒性和致癌性，而攝取過量污染物3-MCPD則會損害腎臟及男性生殖能力。專家一般建議人們應盡量減低從食物內攝取基因致癌物。

消委會曾測試30個牛油樣本，當中布11款無毒物發現。（資料圖片/盧翊銘攝）

測試結果顯示9款牛油樣本沒有檢出環氧丙醇或3-MCPD，結果與天然牛油產品通常不經精練的做法相符。有2款人造牛油牌子包括「Emborg」及「大公司」，均沒有檢出基因致癌物環氧丙醇及污染物3-MCPD。

按圖了解11款無被驗出環氧丙醇或3-MCPD最安全牛油樣本︰

+ 6 + 6 + 6

環氧丙醇具基因毒性和致癌性，歐洲食物安全局報告結果表示攝入「偏高」環氧丙醇對所有消費者的健康所造成的影響值得關注。「偏高」攝取量指每公斤體重攝入0.6至4.9微克，測試樣本中有18款人造牛油檢出的環氧丙醇由每公斤含13至640微克不等，最高含量的樣本為Sunny Meadow Spread With Canola Oil，每公斤（1千克）含640微克環氧丙醇，即5克（約1茶匙）含3.2微克環氧丙醇。雖然專家建議要盡量攝取低含量的環氧丙醇，在進食上攝取到過量環氧丙醇的問題未至於輕易超越上限。

以45公斤女士為例，每天吃多少牛油為上限，請按圖了解更多︰

不過，在動物實驗中環氧丙醇可損害DNA，世衞癌症研究國際機構（IARC）亦將環氧丙醇評為「很可能令人類患癌」的物質，一般建議人們應盡量減低從食物內攝取。

環氧丙醇同時具基因毒性和致癌性，一般建議人們應盡量減低從食物內攝取。 （資料圖片/尹嘉蔚攝）

至於，3-MCPD（氯丙二醇）屬污染物，攝入過量有可能損害腎功能及影響雄性生殖系統。消委會指，現時香港法例沒有3-MCPDE在油脂內的含量標準，食品法典委員會亦沒有為油脂制定3-MCPDE的最高含量。可參考的是歐洲食品安全局和聯合國糧食及農業組織，及世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）所建議的每日攝入量，分別為2微克及4微克。

據消委會是次牛油測試中，檢出3-MCPD量最高的樣本為「President」Ambassador Salted Culinary Fat Blend，每公斤含1100微克3-MCPD計算，要分別持續每日進食24茶匙及48茶匙，才超出建議上限，最後，消委會提醒3-MCPD亦可經其他高溫烹調而產生，食品包括炸薯條、精煉食油、粉麵、麵包及曲奇等。

【同場加映】消委會測試｜15款廚房紙Daiso維達獲高評！首選牌含菌量曾超標4倍

消委會曾測試15款廚房紙的吸水量及速度，各款表現參差，當中有4款總評達最高的4星。包括「維達」抽取式萬用廚紙、「心相印」抽取式廚房用紙、「Daiso」廚房用紙、「特柔」超吸力強軔廚房紙 。

按圖了解檢測結果︰

+ 10 + 10 + 10

參考資料︰消委會