夏天飲食｜天氣太熱無胃口？5種天然調味料增食慾改善心血管健康

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-07 00:11

天氣愈來愈熱，逐漸進入夏天，燥熱的氛圍難免讓人食慾低落，這時候與其使用化學添加的調味料，不妨使用天然香料加以調味，不只是增添風味，對人體健康也有好處。

蔥、薑、蒜、肉桂、茴香、辣椒等香料，是人們生活中經常用到的調味品。在食物煎炒烹炸的過程中加入它們，會使菜餚味道更鮮美。

全球烹飪中常用的香料有100多種，除了調味、增加食物口感之外，一些香料中還含有對健康有益的物質，如抗氧化劑等，可以起到保護細胞、抵抗炎症的作用。

▼哪些香料對健康有益呢？（點擊下圖看清👇👇👇）

根據以往研究，有5種對健康有顯著益處的香料，它們有助於降低血糖、抵抗炎症、緩解噁心、促進心臟健康和緩解疼痛。

1. 肉桂

肉桂來自桂樹的樹皮，在不添加糖的情況下，烹飪過程中添加該香料，可以給食物帶來甜味。對於血糖高的人來講，烹飪過程中添加肉桂尤其有益。

有研究發現，肉桂有助於降低二型糖尿病患者的血糖。還有研究發現，肉桂對心臟健康有益，可降低膽固醇和三酸甘油脂，這對於有更高心血管疾病風險的糖尿病患者尤為有益。

2. 薑黃

薑黃的主要成分之一是一種被稱為薑黃素的物質。研究發現，薑黃素可能與大腦中的炎症減輕有關，而大腦中的炎症則與阿茲海默症和抑鬱症的發生有關。

一項對50歲以上成年人進行的小型研究發現，那些在18個月內服用薑黃素補充劑的人，記憶測試分數有所改善，精神較好，而且他們的大腦掃描顯示，與認知能力下降相關的標記物減少。

此外，由於其抗炎特性，薑黃素還能有效減輕關節炎患者的疼痛和腫脹。動物試驗發現，薑黃素具有抗癌特性；美國莊鶴堅斯大學的一項研究則發現，薑黃素和一種化療藥物聯合使用，比單獨使用化療能更有效地縮小耐藥腫瘤。

3. 生薑

食用生薑在亞洲已有數千年的歷史，可以緩解胃部不適、腹瀉和噁心。

有研究發現，食用生薑能有效緩解懷孕相關的噁心，減少手術後的胃部不適。還有一些研究發現，生薑可以降低暈車、暈船、暈機等的嚴重程度，甚至預防症狀。此外，還有研究發現，生薑與抗噁心藥物一起使用時，有助於緩解化療導致的噁心和嘔吐。

不過，在食用生薑緩解化療導致的不良症狀時，應先諮詢醫務人員是否可以食用，因為生薑可能與某些化療藥物發生作用，對化療效果產生不利影響。

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4. 大蒜

隨著年齡的增長，由膽固醇和其他物質組成的脂肪沉積物，會在動脈壁上堆積，引起動脈粥樣硬化。吸煙、高血壓和高膽固醇等因素，則會使病情進一步加重。

而大蒜有助於心臟健康，有研究發現，食用大蒜與血管柔韌性增加有關，尤其是在女性中。血管柔韌性增加，有助於擴張血管，降低心血管疾病風險。此外，還有研究發現，食用大蒜與膽固醇和三酸甘油脂降低相關。

大蒜也是地中海飲食的關鍵組成部分，而這種飲食是歐洲心血管醫生經常向患者推薦的一種飲食方式。

5. 辣椒

辣椒中含有一種叫做辣椒素的物質，可能具有緩解疼痛、抗炎、抗氧化、抗癌和調節血糖的潛在作用。美國心臟協會（AHA）2020年科學會議上發表的一項研究的初步結果顯示，愛吃辣的人可能壽命更長，死於心血管疾病或癌症的風險大幅降低。

辣椒素可以減少發送到大腦的疼痛訊號數量，減少痛感；還可以對關節炎和糖尿病相關神經損傷引起的疼痛，起到一定的緩解作用。

實驗室的研究和動物試驗發現，辣椒素可能抑制引起胃潰瘍的細菌（如幽門螺桿菌）的生長、減少多餘的胃酸和促進胃黏膜血流量，防止或幫助減少胃潰瘍。不過，到目前為止，辣椒素對胃黏膜有益的證據，在人類研究中尚未證實。

總而言之，烹飪過程中添加香料，既能使食物變得美味，也有助於健康。

此外，飲食中添加香料，還有兩點需要注意：首先，飲食中添加香料，只是健康生活方式的一種補充，並不能代替相關疾病的藥物治療，或者原有的健康生活方式；其次，正確的烹飪方式也很重要，如果烹飪方法不當，如燒烤，則會降低調料中抗氧化劑等有益健康的物質。

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