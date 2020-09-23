【入廚貼士】日本米醋、水果醋5大推薦　健康開胃家中必備調味料

提到醋，是不是彷彿可以聞得到那股開胃的香氣，或是印象深刻的酸勁呢？ 根據釀造用的原料的不同，醋也會有不同的香氣，配合料理而能帶出不同的風味。而且醋富含的胺基酸與酚類對於注重健康的人來說也相當受到歡迎！這次就來推薦日本料理中常使用到的醋的品項給大家~

醋的種類有釀造醋、合成醋與混合醋共三種，其中成分最健康自然的就是使用麥、米等穀類長時間釀造出來的釀造醋，價格也是三種醋中最高的；合成醋則是使用經大量水稀釋過後的醋酸、冰醋酸，再添加乳酸等酸性調味料，以及香料和色素，氣味也較為嗆鼻，多以罐裝飲品出售；合成醋則多以釀造醋做基底，另加冰醋酸與各家廠商配方，就成了最常見的醋飲料。

▼日本常用米醋、水果醋推薦（按圖了解更多👇👇👇）

+ 28 + 28 + 28

mizkan 穀物醋

日本料理中最萬用的釀造醋就屬穀物醋啦！而Mizkan的穀物醋對日本人來說就是安定感與不可或缺的品項，可以說是只要有Mizkan穀物醋在，做料理的時候就安心了。多使用米、小麥、玄米或是玉蜀黍其中的1到2樣作為釀造原料，不論在大小超市都能以便宜的價格買到。

穀物醋的特色是明顯且清冽的酸味，能夠對應所有的料理，且加入料理後並不會殘留酸味或是特別的味道，不論是用在中式或日式料理，熱菜或是冷盤醃漬品，通通都不會出錯。

内堀釀造 本造米酢

日本食用醋大廠內堀釀造所製造的米醋，原料僅使用米跟米趜，從削精米製原料、釀造醋到完成，全程照內堀釀造的古法製作。內堀釀造的米醋在製作時與日本酒的製作並行，且使用了日本酒釀造過程產出的醪醋，進而製造出較一般酢不酸、又富含米甜味的米醋。

米醋是日本所特有的食用醋，口感比釀造醋還要淡的酸味外又溫潤，帶有米的香味外還能夠加強米飯的美味程度，在除了作為醋飯用的醋外，作為一般料理、沙律用的醬汁或是醃漬用醋都非常合適。

玉之井 蘋果醋

日本妹子在減肥時最愛搭配的就是玉之井的醋系列了，而玉之井的蘋果醋的原料只有使用了日本國產蘋果汁、酒精和米，再使用玉之井公司本身獨特的「黑釀造法」，出產了一系列不論做料理或是飲料用都非常合適的醋。

日本家庭中也很愛用水果醋，除了蘋果醋之外，還有鳳梨醋、葡萄醋等，本身還有醋的清爽酸勁之外，還帶有果香，作為醃漬或是沙律淋醬都是很棒的選擇。如果對於有醋類不太能接受的人，建議可以從水果醋開始嘗試喔；而水果醋也富含維他命與多酚，注重健康的人也十分喜歡果醋。

相關文章：【蘋果醋營養】助減肥去頭皮舒緩喉嚨痛？一文睇清10大好處（按圖了解更多👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

Kanpy 柚子醋（ポン酢）

加藤產業的Kanpy柚子醋，使用了日本國產的柚子汁外，還添加了鰹魚、昆布與香菇的高湯，讓這款沒有另外添加色素與香料的柚子醋吃起來有著柔和的口感，不過鹹也不過酸。且使用範圍廣泛，茶泡飯、鍋物或魚生片蘸料、湯豆腐或是適合用酸味點綴的魚肉料理使用。

柚子醋多是用檸檬、萊姆、柚子或是臭橙等柑橘科植物果汁，再加上醋酸或其他醬料製作而成的調味料，如果沒有添加醋酸的話稱為生柚子醋。「PONS」原意為荷蘭語中由蒸餾酒混合柑橘類果汁與砂糖混合的雞尾酒，日本人則直接將「PONS」借作為柚子醋的名稱。

ORIHIRO 純玄米黑醋

ORIHIRO黑醋的原料是採用四國地區產的玄米與水製造，沒有其他的添加物，而玄米在熟成與發酵後產生的醋顏色較其他種類的醋還要深，並帶有非常有辨認性的香氣。濃厚卻又清爽的口感，又帶有餘韻，易入手的價格又是健康取向，讓ORIHIRO黑醋的忠實粉絲意外的多喔。

本身就帶有濃厚香氣的黑醋，加進料理後可以提升料理的美味程度，而醋的酸味並不僅是酸味，反而能提出食材的鮮美度與甜味，且能夠與其他調味料互相搭配、不突兀。不論是加熱的肉類、海鮮料理、涼拌菜，或是燉煮類料理，有時候加黑醋會比其他醋類來得合適喔！

在外國疫情未止歇前，大家沒辦法去日本親嘗日本味，但其實利用日本調味料，就能便宜做出日本料理的好滋味，而且在香港、台灣等地也能輕鬆取得日本調味料，大家不妨可以嘗試在家手作，自己就能製造出懷念的日本滋味。

相關文章：【廚具】牛油棒袋口蓋...日本100円店廚房小物4款必買推介

+ 7 + 7 + 7

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】