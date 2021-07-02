夏日養生｜4種懶人料理助去濕去水腫　綠豆薏仁湯消熱消暑兼護膚

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-07-02 17:02

最近天氣常常是早上悶熱，到下午就開始下起傾盆大雨，如果又常待在冷氣房內，更會造成體內濕氣排不出去，台灣Heho營養師宜庭整理4道幫助去濕利水的料理及幫助排濕氣的穴道，一起由內而外趕走身體的濕氣！

你會覺得身體沉重、腦袋昏昏沉沉、食慾不佳，到傍晚就發現下肢水腫或四肢浮腫嗎？或是有身體長濕疹，舌苔黏膩的困擾，很有可能就是因為天氣潮濕加上體內濕氣重，介紹以下4種去濕料理，和5個穴道，最好能搭配一週3次以上的有氧，藉由流汗排除濕氣效果更好！

▼去濕就選這4種懶人料理（點擊下圖看清👇👇👇）

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去濕神器 1：四神湯

四神包含山藥、茯苓、芡實、蓮子，有些人也會加入薏仁，藥材有補腎健脾、補氣利濕的效果，且藥性溫和適合全家大小食用，是說到體內去濕不能被忽略的平補藥膳！

懶人煮法：將中藥材（可再加入汆燙後的排骨或大腸）放入鍋加水中燉煮或用電鍋（外鍋兩杯水）煮1小時，或使用燜燒鍋將內鍋煮滾後燜隔夜，煮軟熟透後加入米酒和鹽調味。

去濕神器 2：綠豆薏仁湯

綠豆有消熱消暑，除煩止渴，通利小便的作用；而薏仁可以利水滲濕，健脾除痺，清熱排膿。兩個加在一起煮效果更好，對於改善水腫和皮膚美容都有很好的效果。但盡量不加糖，否則糖太多去濕效果會降低，體質虛寒及孕婦應避免大量食用。

懶人煮法：綠豆與薏仁的比例約5:3，薏仁洗淨後泡半天水，先下滾水汆燙後撈起去生味，薏仁放入水中先用電鍋外鍋一杯水下去煮，跳起來後再下綠豆，外鍋再加一杯水再蒸一次，跳起後不馬上開蓋，燜30分鐘。

去濕神器 3：薑炒絲瓜

絲瓜是夏季很常見的蔬菜，除了水分含量高又清甜之外，在中醫有消暑降火、清熱解毒的作用，屬於涼性的食材，很適合搭配薑，有發汗去濕的作用，而體質較熱（容易嘴破、長痘痘、口臭或大便黏膩）的適合用「嫩薑」，避免上火；寒性體質（容易手腳冰冷、腹瀉及白帶多）則可以多用老薑。

懶人煮法：絲瓜洗淨去皮切塊，薑洗淨切絲，起油鍋小火先下薑爆香後，絲瓜下鍋，加少許水蓋鍋蓋（絲瓜會出水所以不用加太多水），小火燜到絲瓜出水熟透加鹽巴調味即可。

去濕神器 4：粟米鬚茶

粟米鬚（玉米鬚）又被稱為「龍鬚」，不論是由新鮮的有機帶殼粟米筍或粟米拔起來，或是在合法中藥商購買乾燥的粟米鬚都可以，粟米鬚利尿消腫、清肝利膽，對於體濕的人一週可以喝2-3次，不過要注意有機栽種的粟米才能拿來煮，不然喝下農藥就不好了。

懶人煮法：粟米鬚洗淨後放入水中先大火煮滾，後用小火再煮10分鐘即可。

食療搭配穴道按摩除體濕，在休息時可以搭配穴道按摩，讓體內濕氣不在瘀積，迎來神清氣爽的身體和精神！

5個神奇穴位，除體濕、調節內分泌（Heho健康授權使用）

1. 百會穴：兩耳往上交會至頭頂處。

功效：幫助理順行氣，消除積滯，還可健腦寧神。

方法：手握拳輕敲打，或是揉搓穴位3-5分鐘，有發熱的感覺最好。

2. 大椎穴：低頭時，頸部中線第一個凸起處的下方的凹陷處。

功效：可避免風寒濕邪的侵襲，提高免疫力。

方法：低著頭，用雙手大拇指同時用力來回揉擦大椎穴，直至穴位有發熱感覺。

3. 神闕穴：人體的腹中部，肚臍中央。

功效：有助於健脾祛濕、強健身體。

方法：順時針揉搓腹部。

4. 湧泉穴：腳底前1/3正中間凹陷處。

功效：對睡眠有幫助，且對治療腎虧引起的眩暈、失眠、耳鳴、頭痛、腰痛等有一定的效果。

方法：用點按的方式早晚各按摩1次，每次點揉3-5分鐘，以有酸痛感為佳，兩側交替進行。

5. 陰陵泉穴：膝蓋內側凹陷處約下方3指寬處。

功效：有清利濕熱，通經活絡的效果。

方法：用點按的方式為主，每次按摩100～160下，每日早晚各1次。

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