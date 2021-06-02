消暑飲食｜防中暑熱傷害5種夏日補水法　學日本人喝這款茶降溫

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-02 15:02

疫情尚未趨緩，民眾除了努力防疫之外，也要注意連日高溫造成的熱傷害。營養師提醒，最近天氣很熱，每個人都可能發生中暑等熱急症，需多加注意認真預防，在非常時期別再增加醫療負擔。除了水之外，防中暑喝什麼好？

中暑症狀：體溫升高、頭痛、頭暈、噁心要注意

台灣國健署指出，戶外因受到輻射影響，容易造成熱傷害，但若室內空氣不流動，熱能無法排出，當環境溫度升高，也容易產生熱傷害。台灣營養師陳嫚羚在Facebook粉專說明，中暑常見症狀如：體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速、嚴重時會無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀出現，非常危險！

水要喝夠！5種夏日補水法

台灣營養師陳嫚羚建議民眾，每天都要補充足夠的水分，才是預防中暑的最佳方式；她也提供以下5種夏日補水的方法👇👇👇：

+ 7 + 7 + 7

1. 每天喝足夠量的水

飲水量以體重×40ml做計算（例如：60kg×40＝2400ml）；單次喝水不要超過500ml，每1～2小時補充1次，可以加入檸檬片增添風味。

2. 從飲食中增加水分

陳嫚羚提到，挑選水分多的瓜果類蔬菜入菜，如冬瓜湯、絲瓜湯等，增加水分攝取；瓜類除了幫助補充水分，做成湯品也清爽，在炎炎夏日較好入口。

3. 下午茶吃消暑點心

綠豆薏仁湯是大家熟悉清熱解毒的食物！陳嫚羚說明，綠豆中黃酮類及綠豆蛋白，能保護肝臟、降低發炎反應，清熱解毒；薏仁中的鉀能調節體內水分。陳嫚羚提醒，綠豆薏仁湯不要加糖吃是最好的，或者改加果寡糖代替，也能幫助消化道健康。

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+ 16 + 16 + 16

4. 番茄汁消暑解渴

選擇無添加糖及鹽的番茄汁，喝起來更健康清爽少負擔，且能喝到抗氧化的茄紅素、維他命Ｃ，同時補充電解質鉀，維持水分平衡。

5. 無糖麥茶

陳嫚羚表示，日本家庭在夏天常會準備無糖麥茶，只要喝250ml就能幫助加速體液循環，有助於降低體溫。陳嫚羚分析，大麥經烘烤產生吡嗪（pyrazine）有香氣也能促進循環、幫助降低體溫，且不含咖啡因，不用擔心影響睡眠。

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