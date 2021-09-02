切水果貼士｜水梨「棒狀切法」方便食用　步驟簡單一圖看清！

水梨是夏天盛產的食物，由於清涼甘甜，又有潤肺等健康功能，因此是炎夏中相當受歡迎的食物。最近日本媒體《grape》，就分享除了常見切塊狀之外，水梨的另一種處理方式。



媒體報導，「日本農業協同組合（JA全農）」近日在官方宣傳Twitter上分享，除了一般的塊狀切法之外，水梨也可以切成棒狀處理，而且手續相當簡單，並且方便食用。

水梨「棒狀切法」具體的做法如下（按圖看清！）

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1. 垂直切成片狀，每片大約1.5厘米厚。

2. 將每片再以1.5厘米切成棒狀。如果遇到種子比較難切的部分，可以改用菜刀切。

3. 完成棒狀的的水梨，形狀拿著吃相當方便。



另外貼文也指出，水梨皮是可以吃的。當然如果在意的話，吃的時候把皮剝下來亦可。

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