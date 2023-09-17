秋天湯水食譜｜合掌瓜薏米瘦肉湯養陰健胃　潤燥去濕面色更有光澤

還有2星期就是中秋節，你有感受到秋意了嗎？今次分享一個初秋湯水食譜，其性質平和，適合大部分人飲用，而且有養陰、健胃、去濕等功效。

攝影：鄧穎琪



合掌瓜因外形如兩手合掌或五指合攏，因而得名，另有佛手瓜之稱。合掌瓜營養多，在西方角度，它能修復細胞、提升免疫力、降血壓與血糖、紓緩經痛等，而中醫亦認為它健脾開胃、理氣疏肝，今次一於用它來煲湯。不過，切開合掌瓜時，它會分泌出一種像露珠般的黏液，有指含樹脂成分，接觸到手部之後，會吸走手的水分，使手部皮膚變乾變粗糙，所以還是戴上手套比較好。

合掌瓜薏米瘦肉湯，適合初秋時節飲用。

除了合掌瓜、薏米和瘦肉外，湯料也用上北沙參和玉竹，素聞沙參有分南沙參和北沙參，註冊中醫師邱穎琳就指，一般玉竹功效都是養陰清肺、益胃生津，其中南沙參偏於養胃生津，北沙參偏養陰清肺。

合掌瓜薏米瘦肉湯食譜

這個湯性質平和，適合初秋飲用，尤其是肺胃陰虛或口乾舌燥的人。此外，這湯主要有養陰潤燥、健胃去濕之效，同時令面色更光澤。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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佛手瓜：味甘性涼，有健脾開胃、理氣疏肝之效。

沙參：味甘性平，有滋陰、潤肺、清熱功效。

玉竹：養陰潤燥，生津止渴的功效。

無花果：味甘性平，有潤肺止咳、健胃清腸、消腫解毒及生津抑燥功效。

薏米：味甘、性微寒，利濕健脾，可除寒濕；生薏米利濕力較強，但熟薏米則補脾胃功效則較優。如脾胃較差，可將今次用的生薏米改成熟薏米，增加健脾功效而不寒涼。

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薏米合掌瓜淡菜湯食譜

合掌瓜薏米瘦肉湯（煲/Boil）

材料：

合掌瓜2條

北沙參1両

玉竹1両

薏米2両

無花果5粒

瘦肉400克

酒少許

水2公升

鹽適量

做法：

1.合掌瓜洗淨、去籽及切塊。

2.其餘材料洗淨。

3.瘦肉連冷水下鍋，大火煲滾氽水，其間可加酒調味，盛起後沖洗乾淨。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

不失敗秘訣：

*合掌瓜會分泌一種讓皮膚乾燥的黏液，建議切瓜前先戴上手套。