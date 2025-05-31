夏天湯水食譜｜薏米合掌瓜淡菜湯健脾理氣老少咸宜！淡菜點處理？

夏天湯水食譜｜薏米合掌瓜淡菜湯｜夏天湯水材料不只冬瓜、節瓜湯，合掌瓜（佛手瓜）一樣非常適合夏天飲用。煲完湯的湯渣還可成為小菜一碟，一湯兩味。今次還用上「淡菜」煲湯，若然想增加鮮甜味道，便要學懂以下處理淡菜的方法！

攝影：余曉彤



夏天經常以瓜果類作湯水材料，但往往都忘了合掌瓜（佛手瓜）的存在。在又熱又濕的夏天裡，利用合掌瓜煲湯有助疏肝解熱及下火。合掌瓜在處理上非常簡單，反而處理淡菜時需多加留意。淡菜是什麼？

淡菜其實是青口。(資料圖片)

淡菜是什麼？如何處理？

淡菜，不是蔬菜，而是青口乾，因此清洗過後要將足絲部分（連住一撮毛）拔掉。

在正式煲湯前亦建議用薑片將它爆香，再加入熱水煲10分鐘，此舉更能帶出淡菜本來的香味，亦有助辟腥。謹記煲湯時將淡菜連水一同倒入鍋中，將所有精華一滴不留倒入湯中，湯也會更加鮮甜，而薑片則可省掉不用放。

薏米合掌瓜淡菜湯食譜

薏米合掌瓜淡菜湯（4人分量）

材料：

合掌瓜2個

淡菜2兩

薏米2兩

粟米2條

瑤柱碎1兩

蜜棗3粒

豬𦟌半斤

水2公升

薑片4片

鹽1/4茶匙

做法：

1. 瑤柱碎用清水浸泡15分鐘，保留瑤柱水。

2. 粟米、合掌瓜切件。

3. 淡菜浸10分鐘，去走足絲部分，並以薑片爆香，加入熱水煲10分鐘，盛起備用。

4. 冷水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起。

5. 煲滾一鍋水，放入所有材料，大火煲10分鐘後轉小火煲1小時。

6. 加入瑤柱水及鹽調味，即成。

不失敗秘訣：

* 淡菜用薑片爆香有助辟腥，其後煲湯時需抽起。

* 煲湯時加入煲淡菜的熱水，令湯水味道更甜。

薏米合掌瓜淡菜湯

薏米合掌瓜淡菜湯有健脾理氣，利水去濕的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 4

合掌瓜：性溫、味甘，理氣和中，疏肝止咳、健脾開胃。

薏米：性微寒、味甘，利水滲濕、去濕除痹、清熱排膿。

淡菜：性溫、味鹹，健脾化濕、消暑和中。

瑤柱：性平、味甘鹹，滋陰補腎，下氣調中。

蜜棗：性溫、味甘，補脾益氣、補血安神、緩和藥效。

粟米：性平、味甘，健脾益氣、和胃、安神。

豬肉：性平、味甘鹹，補中益氣，滋陰潤燥。

食用建議：1星期可飲用1-2次，適合任何人士。

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