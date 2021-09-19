中秋節｜月餅內餡豐富口味多難抵抗！怕熱量高如何攝取減輕負擔？

中秋節將到，許多商家推出了各種特色月餅禮盒，要來搶攻民眾的胃與荷包。又香又酥的美食底下富含了熱量、糖分與脂肪，若沒有控制食用份量，可能會對身體造成負擔，建議多人分食、淺嘗就好。



內餡豐富口味多 鹹甜混吃熱量飆

市面上有多種月餅，熱量也有些差異。台灣衛生福利部南投醫院陳佳祺營養師表示，廣式月餅皮薄餡多，常以蓮蓉、棗泥、豆沙及核桃為餡，也有鹹的口味內包金華火腿，而傳統的台式月餅的餅皮多使用油皮加油酥，層次分明。

而內餡常以滷肉、香菇、綠豆沙、鹹蛋黃及肉鬆等食材為主；熱銷的蛋黃酥則是以油酥皮包裹紅豆沙跟鹹蛋黃，口感香酥，鹹甜兼具。另外還有以糯米粉取代傳統油酥油皮的冰皮月餅，口感香Q、冰冰涼涼的，內餡除了蓮蓉之外也會放奶黃或芋泥等。

月餅熱量高如何攝取減輕負擔？（按圖看清👇👇👇）

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廣式月餅熱量高 白飯攝取須減量

台灣陳佳祺營養師指出，月餅中就屬廣式月餅熱量最高，185克的廣式月餅熱量高達790大卡，相當於一個滷排骨便當的熱量，廣式月餅吃下肚之後，可能需要走路將近2個半小時才有辦法消耗掉卡路里。

而民眾常吃的綠豆椪，一顆約95克，熱量約363大卡，相當於0.8碗飯加上1湯匙的油，也需要走路超過1個小時才能消耗；55克的蛋黃酥熱量約250大卡，50克的冰皮月餅熱量約100大卡。

按圖了解5款常吃的月餅其熱量、脂肪、糖分比較（以脂肪含量由多至低排列）：

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月餅熱量可觀 搭配無糖綠茶

台灣陳佳祺營養師提醒，民眾在傳統節慶應景吃月餅時，可參考食品標示，挑選低膽固醇、鈉含量較低、熱量較低或內有高纖食材的餡料，並且控制食用的量，可以切成數塊，與親友分食，並搭配一杯無糖咖啡或無糖茶飲，除了解膩也能減少糖的攝取；另外，在假期間適時安排運動，讓節日可以健康少負擔。

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