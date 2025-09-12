月餅食譜合集｜奶黃月餅／紅豆月餅／冰皮月餅／大廚秘技簡單做法

月餅食譜合集｜奶黃月餅食譜｜紅豆月餅｜冰皮月餅｜中秋節快到，除了幫襯大小餅店酒店的買現成月餅，當然也可以親手炮製。雖然月餅口味推陳出新，但不少人還是喜歡傳統味道，以下就分享4款月餅食譜，簡單快捷，送贈親友一點不失禮，更添一點暖意！



最受歡迎月餅之一必定是奶黃月餅。(資料圖片)

傳統的蓮蓉月要回油才酥脆、冰皮則要皮薄帶煙韌等等，以下就分享4個自製月餅食譜，有最受歡迎的奶黃，還要是酒店大廚的秘方，還有經典的紅豆蛋黃、新興的抹茶和紫薯冰皮，把箇中的技巧學起來，今年就能吃著自己親手做的月餅過節！

【奶黃月餅食譜】大廚教整餅精準控油 皮薄餡靚不分離

奶黃月餅食譜

奶黃月餅食譜（16件）

材料：

餅皮：雞蛋1/3隻、糖霜20克、麵粉120克、牛油80克（室溫軟身）

餡料：

麵粉50克

糖70克

椰汁60毫升

煉奶60毫升

花奶70毫升

奶粉5克

吉士粉5克

雞蛋80克

牛油40克（熱溶）

鹹蛋黃4個（蒸熟）

做法：

1.在餐桌上倒出麵粉，在麵粉中撥出一圓洞，將牛油、糖霜、雞蛋放於其中。

2.先抓散牛油，以掌心搓壓，將材料與麵粉均勻混合，成為一麵糰，備用。

3.將砂糖、椰汁、煉奶、花奶、奶粉、吉士粉、雞蛋逐一倒入大碗內攪拌，然後加入熱牛油快速攪拌。最後倒入麵粉拌勻，會呈水稀稀狀態。

4.以中大火隔水蒸40分鐘。完成後放入攝氏4度的雪櫃冷藏一夜，取出後微微壓平，捏碎蛋黃，將其搓勻成粗條狀。

5.餅皮麵糰分成每個20克、奶黃餡28克的，分別搓圓。在桌上撒粉，一字排開6個餅皮，上鋪一層沾了粉的保鮮紙，以刀背逐一壓平。

6.將餅皮放於虎口，凹陷後放入奶黃餡，包裹完成。

7.放入餅模壓出。放入已預熱攝氏200度焗爐焗2分鐘，最後轉攝氏250焗3分鐘即可。

不失敗秘訣：

1. 做餅皮材料撈勻即可，切勿過度搓揉使其起筋，影響口感。

2. 1個月餅約48克，餅皮和餡料的比例若1:1則各24克，希望餅皮較薄則建議3:7比例，即約20克餅皮，28克奶黃餡。

【冰皮月餅食譜】抹茶豆蓉冰皮月餅 超簡單免焗免蒸！

抹茶豆蓉冰皮月餅食譜

抹茶豆蓉冰皮月餅食譜

材料︰

冰皮︰

冰皮預拌粉100克

開水70毫升

植物油2茶匙

餡料︰

牛油豆（白豆）120克

抹茶粉1茶匙

糖2湯匙

熟糯米粉（糕粉）1-2湯匙

做法︰

１冰皮粉與開水混合，攪拌成麵糰。

２將植物油加入麵糰搓揉拌勻，靜置5分鐘備用。

３將牛油豆壓爛，加入抹茶粉、糖、熟糯米粉拌勻，分成4份搓圓。

４麵糰搓成4份小麵糰，每份包入餡料。

５將包好的麵糰塞入月餅模，按壓手柄將月餅脫模完成。

不失敗貼士︰

～冰皮搓圓後，可按凹中間成窩狀，才將餡料塞入更方便操作。

～完成後，可直接享用，亦可放雪櫃冷藏後享用，味道更佳更煙韌。但不用蒸！:D

【月餅食譜】紅豆蛋黃月餅皮薄均勻 麵糰一定要休息！

紅豆蛋黃月餅食譜

+ 1

紅豆蛋黃月餅食譜

材料：

花生油150毫升

糖漿380毫升

鹼水8毫升

麵粉600克

蛋1隻（拂成蛋液）

餡料：

紅豆蓉1斤

鹹蛋黃20個（全蛋黃分量）

工具：迷你月餅彈弓模

做法：

1. 麵粉於中央撥開，倒入花生油、糖漿、鹼水，慢慢推入麵粉搓成麵糰，蓋上濕毛巾或保鮮紙，靜置2小時或以上。

2. 紅豆蓉搓成條狀，取出每粒約24克分量，搓成球形。

3. 把紅豆蓉中間捏陷，放入蛋黃包裹成餡料。

4. 休息後的麵糰，取出每粒約23克分量搓成圓形，放枱上用膠刮輾平剷出。

5. 放入紅豆蛋黃餡料，包裹成圓形。

6. 月餅模撒上麵粉，平均沾滿麵粉後倒出，放入月餅麵糰，在焗盤上吸出月餅形狀，噴上少許水。

7. 放入已預熱攝氏200度焗爐，焗5分鐘，至微黃收乾水分。

8. 取出，掃上蛋液，再焗10分鐘即成。放置一天回油才吃，色澤與味道更佳。

【紫薯冰皮月餅食譜】低卡低脂抗氧紫薯 製月餅簡單方便健康清甜

紫薯冰皮月餅食譜

紫薯冰皮月餅食譜（8個）

材料：

冰皮粉150克

凍水150毫升

固體植物油15克

餡料：

紫薯250克

糖25克

椰漿40毫升

澄麵25克

水20毫升

植物油 40毫升

用具：迷你月餅模具

做法

1.紫薯去皮，切開約3件，以中大火蒸熟約20-30分鐘。

2.把紫薯壓成蓉，混入糖、澄麵、椰漿、水，再放油拌勻。

3.把紫薯蓉放入不黐鍋，以白鑊用中小火炒拌至乾身，盛起待涼放入雪櫃備用。

4.冰皮粉加入冷水拌勻成粉糰，加入固體植物油搓勻至麵糰光滑。

5.冰皮粉糰分成小圓，每粒約23克。取出紫薯蓉也分成小圓，每粒約33克，搓成圓球狀。

6.把冰皮糰壓扁成圓形，放入紫薯餡包裹搓圓，放入月餅模內壓出月餅形狀即成，放雪櫃冷藏後進食更佳。

不失敗秘訣

‧冰皮粉在烘焙店有售，按包裝指示製成冰皮。

‧紫薯跟紫番薯不同，但兩者也可製作成月餅餡料。把它切細蒸，是為了加速快熟。冷藏後則較易包裹。