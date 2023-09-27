中秋湯圓｜不軟爛不互黏煮湯圓6貼士　錯1步易破皮宜用大或小火？

煮湯圓不難，不就是丟入水中煮至浮起，看似誰都曉得的步驟但第一步你有做錯嗎？煮湯圓不軟爛、不粘皮、糖水清澈，只要掌握好以下6技巧，完美的中秋湯圓一次完成。

攝影：余曉彤



煮湯圓不軟爛、不粘皮、糖水清澈，只要掌握好以下6技巧。（資料圖片）

湯圓切勿解凍 不軟爛不粘皮6貼士

煮湯圓前你有以下疑問嗎？例如冷水下鍋還是熱水下鍋、急凍湯圓需解凍嗎等等，然而很多人都以為湯圓跟其他急凍食品一樣需先解凍後烹煮，事實上是大錯特錯！如果是烹煮急凍湯圓的話，謹記切勿解凍，拿出來後可以直接下鍋烹煮。因湯圓的表皮是用糯米粉製成，解凍過後會變得粘黏，容易黏手或印上手指紋。而且解凍過後下鍋，湯圓會更容易黐在一起，從而增加破皮的機會，所以將急凍湯圓直接下鍋烹煮才不容易破皮。

如果是烹煮急凍湯圓的話，謹記切勿解凍，拿出來後可以直接下鍋烹煮。

不只是解凍問題，煮湯圓亦有其他地方需注意，才可以確保湯圓不軟爛、不破皮！例如冷水或熱水下鍋、如何保持糖水清澈、用大火煮或是小火煮等等。其實當中亦有不少學問！

請按圖看煮湯圓貼士：

+ 11

不軟爛不粘皮煮湯圓6貼士

1. 湯圓不需解凍

2. 糖水、湯圓分開煮

3. 煮湯圓水量要多

4. 用湯匙背攪拌止互黏

5. 中小火慢煮確保表皮、餡料一同熟透

6. 期間加冷水以防沸騰時損壞湯圓表皮



湯圓數目要雙數 每天最多吃2至3粒

煮湯圓除了需留意以上技巧外，亦要謹記湯圓的數目要雙數，代表成雙成對，有「團圓」之意。然而，營養師王敏寧（Mandy）曾接受訪問指一般來說，每粒約20克的黑芝麻流心湯圓已大概有70千卡，1/2茶匙油及1/4茶匙糖，要跑步22分鐘才可消耗1粒黑芝麻湯圓的熱量。因此她建議不論甚麼味道的湯圓，都應適可而止，每天最多吃2至3粒已足夠，或者可以考慮自己做湯圓，控制油與糖的比例。

【健康糖水食譜】豆腐芝麻湯圓 低脂低糖不黏牙

【湯圓食譜】紫薯湯圓高纖養顏 一紫一白浪漫必食甜品

【芝麻湯圓食譜】湯圓不等於元宵 自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣

【湯圓食譜】紫薯水晶湯圓 晶瑩彈滑全靠......