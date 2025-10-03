中秋素食譜｜25道做節菜食譜飯麵湯甜品　附食月餅吃不胖健康6招

中秋素食譜｜中秋節將至，與家人團聚慶中秋，應節餸菜不會少，大魚大肉以外，也有幾道美味特色的素菜，不妨參考以下選擇，包括簡單易做的湯羹、飯麵、主菜、湯圓和甜品。



前菜：千張旺菜卷、芋蓉月亮煎餅、素鬆生菜包、麻醬椰菜卷、素煎鵝

千張旺菜卷食譜︰低醣低卡簡易住家菜 清爽不鬆散4大貼士

千張旺菜卷食譜

芋蓉月亮煎餅食譜︰源自月亮蝦餅 芋蓉代蝦膠芋頭控勿錯過

芋蓉月亮煎餅食譜。

素鬆生菜包食譜︰惹味齋菜，包羅萬有包生財喜迎生氣。

素鬆生菜包食譜

麻醬椰菜卷︰清爽新鮮掃空心煩享蔬菜甜味。

麻醬椰菜卷食譜

煎素鵝食譜︰30分鐘做妥，貴氣金黃餡料多。

煎素鵝食譜

湯羹：南瓜扁豆湯、淮山腰果桃膠湯、蓮藕眉豆花豆湯、佛手瓜蘋果花豆湯

南瓜扁豆湯食譜︰健脾益氣 消暑化濕適合大人小孩。

南瓜扁豆湯食譜

淮山腰果桃膠湯食譜︰潤肺止咳益氣補腎 濕重人士不宜

淮山腰果桃膠湯食譜

蓮藕眉豆花豆湯食譜︰強效去濕、抗疲勞。

蓮藕眉豆花豆湯食譜

佛手瓜蘋果花豆湯食譜︰清熱袪濕適合一家大細。

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

主菜：素生炒骨、賽螃蟹、黃金素魚柳、金沙素魷魚圈、芋頭素雞煲、酸甜芋頭魚、素脆鱔

素生炒骨食譜︰油炸鬼仿「肉」，淮山扮「骨」超逼真！

素生炒骨食譜

賽螃蟹食譜︰雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味，欺騙慈禧的宮廷菜散落民間。

賽螃蟹食譜

黃金素魚柳食譜︰皮脆肉嫩 鮮製粟米忌廉汁簡單健康

黃金素魚柳食譜

金沙素魷魚圈食譜︰全靠杏鮑菇，鹹蛋黃醬掛上炸物必勝有法。

金沙素魷魚圈食譜

芋頭素雞煲食譜︰超簡單做節菜，快熟更入味最重要一個步驟。

芋頭素雞煲食譜

酸甜芋頭魚食譜︰五柳仙斑不難做 酥香吸睛好意頭

芋頭魚食譜

素脆鱔食譜︰冬菇扮鱔魚，香脆酥鬆又開胃，色香味全仿大師級小菜。

素脆鱔食譜

飯麵：糖醋兩面黃、素揚州炒飯

糖醋兩面黃食譜︰酸甜開胃，簡易版潮式美食，15分鐘金黃香脆。

糖醋兩面黃食譜

素揚州炒飯食譜︰素食版的揚州炒飯，粒粒分明，少油少鹽勝茶記！

素揚州炒飯食譜

甜品：紫薯湯圓、芝麻湯圓、杞子桂花糕、紫薯西米露、豆腐花、粟米奶露、薏仁紫米露

紫薯湯圓食譜︰高纖養顏，一紫一白團圓必食甜品。

紫薯湯圓食譜

芝麻湯圓食譜︰自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣。

杞子桂花糕食譜︰中式甜品清甜精緻 潤肺美肌淡雅桂花香

杞子桂花糕食譜

紫薯西米露食譜︰足料中式糖水暖笠笠，超多紫花青素抗氧力高。

紫薯西米露食譜

豆腐花食譜︰又香又滑，電飯煲30分鐘做好，不敗5貼士哪種豆漿最好?

電飯煲豆腐花食譜

粟米奶露食譜︰清甜滋潤超簡單，剝鮮粟米全靠一隻筷子。

粟米奶露食譜

薏仁紫米露食譜︰健脾利濕活血抗老，30分鐘簡單自製養生飲品。

薏仁紫米露食譜

【同場加映】月餅卡路里比併︱8百卡=4碗飯 飲茶無助燒脂？中秋吃不胖6大貼士

中秋佳節，皓月當空，親友聚首，細味月餅，小心愈食愈肥！一個雙黃白蓮蓉月餅接近800千卡，相當於4碗白飯，亦等同女士大半日需要的熱量。每次吃1/4個即200千卡，一天最多半個月餅較為理想。食月餅就少吃一點正餐，例如少吃一碗飯，並減少其他食品中的油、鹽、糖攝取。

按下圖看4款月餅卡路里大比併︰

按下圖看吃月餅吃不胖6大貼士︰