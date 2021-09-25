焗爐食譜｜驚悚料理嘴巴餅乾逼真又易整　萬聖節應景必備！

社員陳臻在廚藝公社貼文：繼上次的眼球餅乾乏人問津，今天做的嘴巴餅乾更不受孩子們歡迎！明明就很好玩啊！眼球+嘴巴的組合也很有趣呢！



麵團材料：低筋麵粉50g、細砂糖10g、無鹽牛油15g（室溫軟化）、鮮奶18g

調色材料：竹炭粉少許、紅麴粉少許

塗刷材料：蛋黃5g、鮮奶25g（攪拌均勻放冷藏備用）

▼嘴巴餅乾做法（按圖看清👇👇👇）

+ 7

1. 全部麵團材料混合，用按壓的方式均勻成團。

2. 取適量麵團，加入少許紅麴粉、竹炭粉，完成黑色和紅色麵團。

3. 取適量黑色麵團壓平打底，再黏上白色牙齒，接著黏上嘴唇，最後是舌頭。

4. 焗爐140度預熱。

5. 刷上塗刷材料。

6. 用140度烘烤15分鐘。

7. 打開~蓋上一層烘焙紙。

8. 改用130度烘烤25分鐘就完成囉！

9. 冷卻後會更酥脆。



其他社員留言回覆：「覺得嘴巴比較恐佈」、「很酷！我喜歡，放在手上可以實現小時候看火影忍者的中二病」、「可能是兒子吃慣了蟲」、「萬聖節快到了...學起來馬上用」、「只能佩服！再佩服!!!」、「好有創意的點心喔！這個月分剛好很應景，超棒der！」、「超厲害！因為太像了...我看到都快崩潰了」、「很厲害！但我實在不行」。

相關食譜：【杏仁瓦片食譜】烘焙入門級法式甜點 香甜酥脆記得一定要夠薄！

杏仁瓦片食譜

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】