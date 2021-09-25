焗爐食譜｜驚悚料理嘴巴餅乾逼真又易整　萬聖節應景必備！

社員陳臻在廚藝公社貼文：繼上次的眼球餅乾乏人問津，今天做的嘴巴餅乾更不受孩子們歡迎！明明就很好玩啊！眼球+嘴巴的組合也很有趣呢！
麵團材料：低筋麵粉50g、細砂糖10g、無鹽牛油15g（室溫軟化）、鮮奶18g
調色材料：竹炭粉少許、紅麴粉少許
塗刷材料：蛋黃5g、鮮奶25g（攪拌均勻放冷藏備用）
▼嘴巴餅乾做法（按圖看清👇👇👇）
+7
1. 全部麵團材料混合，用按壓的方式均勻成團。
2. 取適量麵團，加入少許紅麴粉、竹炭粉，完成黑色和紅色麵團。
3. 取適量黑色麵團壓平打底，再黏上白色牙齒，接著黏上嘴唇，最後是舌頭。
4. 焗爐140度預熱。
5. 刷上塗刷材料。
6. 用140度烘烤15分鐘。
7. 打開~蓋上一層烘焙紙。
8. 改用130度烘烤25分鐘就完成囉！
9. 冷卻後會更酥脆。
其他社員留言回覆：「覺得嘴巴比較恐佈」、「很酷！我喜歡，放在手上可以實現小時候看火影忍者的中二病」、「可能是兒子吃慣了蟲」、「萬聖節快到了...學起來馬上用」、「只能佩服！再佩服!!!」、「好有創意的點心喔！這個月分剛好很應景，超棒der！」、「超厲害！因為太像了...我看到都快崩潰了」、「很厲害！但我實在不行」。
相關食譜：【杏仁瓦片食譜】烘焙入門級法式甜點 香甜酥脆記得一定要夠薄！
焗爐食譜｜楓蜜餅乾香甜鬆化 入門級曲奇零失敗3秘訣蛋漿分次放?【免焗爐麵包】韓國甜品達人教用平底鑊整包 吉士忌廉檳香甜柔軟古早味蛋糕食譜｜黑糖碗糕香甜軟糯免焗爐 黑糖健脾治經痛6好處堅果營養｜9大健康堅果降膽固醇強心臟好處多 女性宜多吃花生補鈣飲食｜缺鈣易焦慮失眠、肌肉緊繃？營養師推喝這5種補鈣最好入廚貼士｜秋葵該如何挑選？蔬菜達人教4大要訣蒂頭不能蒼白乾燥健康飲食｜牛油果、堅果等5類好脂食物 降膽固醇兼改善血糖控制
【本文獲「爆料公社」授權轉載。】