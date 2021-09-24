健康飲食｜牛油果、堅果等5類好脂食物　降膽固醇兼改善血糖控制

有時候明明已經少吃澱粉了，但血糖值卻還是降不下來嗎？這對需要控制血糖的人或是糖尿病患都不是個好狀況，尤其是糖尿病患者，除了高血糖的問題，也容易有高血脂問題。因為身體的內分泌失調，失去了胰島素不只會讓血糖增加，也會讓血脂增加。



當發生高血糖時，醫師或營養師一定會建議減少澱粉、多吃蛋白質，但對膽固醇過高的人來說，多吃蛋白質反而容易增加膽固醇，如果只吃蔬菜，又容易造成營養不良。2017年，美國Avocado Nutrition Center的研究顯示，為了降低膽固醇水平，許多人從飲食中減少了脂肪來源，但是，其實多吃「健康的脂肪」，反而可以幫助清除體內的壞膽固醇，增加好膽固醇，同時改善血糖控制。

▼5種健康好脂食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 牛油果：牛油果富含多元不飽和脂肪酸，而且碳水化合物的含量比其他水果低，屬於「低GI食物」，減少血糖的波動；不飽和脂肪，也可以讓人在飯後感覺飽足時間更長。

2. 種子：像是南瓜子、葵瓜子等，不但含有不飽和脂肪，也含有大量的礦物質，像是鎂、鋅等，能成為胰島素的原料，或是增加胰島素的敏感度，間接達到控制血糖跟控制膽固醇的效果。

3. 堅果：像是腰果、核桃等，其中都含有大量的不飽和脂肪，除了能讓人延長飽足感、避免吃太多之外，也可以幫助清除壞膽固醇、增加好膽固醇。

4. 深海魚：深海魚可以說是「海中的牛油果」，跟牛油果一樣含有多元不飽和脂肪酸，同時還有充分的蛋白質，還有DHA等脂肪酸，營養特別豐富。

5. 橄欖油：同樣含有大量的不飽和脂肪，而且還有維他命E，能作為抗氧化劑，幫助身體清除壞膽固醇。

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