【杏仁瓦片食譜】烘焙入門級法式甜點　香甜酥脆記得一定要夠薄！

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-01 11:49

杏仁瓦片一定要薄，薄可透光就十分酥脆。若然厚了，口感會像煎餅。不過，做完的瓦片很易受潮，焗起稍涼後要放入密封瓶內保存。瓦片算是一道易成功的法式甜點，烘焙新手想烤曲奇的話不妨嘗試。

杏仁瓦片一定要薄，薄可透光就十分酥脆。

杏仁瓦片（Almond Tuile）香酥薄脆，細緻的甜點是不少人的心頭好。傳聞當年有位廚師將剛烤好卻仍很柔軟的餅乾，固定在有弧度的器皿上，並稍微輕壓使其彎曲，恰巧形狀與屋頂的瓦片相似，故命名為杏仁瓦片。它的做法與材料十分簡單，堅果香氣十足，不會特別甜膩。

杏仁瓦片的做法與材料十分簡單，堅果香氣十足，不會特別甜膩。

大多數的做法會將杏仁片拌入蛋白麵糊，隨後冷藏靜置半小時，跟著舀在烘焙紙/墊上，用匙羹或刎刀推平，推得愈薄愈好，將杏仁片鬆開，不互相重疊，烤出來的瓦片會愈脆。這個步驟要有耐心，看似簡單但比較花時間。另一方法，可先將蛋白麵糊塗在烘焙紙/墊上，用匙羹或刎刀推平，才加上杏仁片。

瓦片推得愈薄愈好，將杏仁片鬆開，不互相重疊，烤出來的瓦片會愈脆。

低筋麵粉？中筋麵粉？

杏仁瓦片食譜大多使用純蛋白來製作，因為製成品的口感會較脆；若使用全蛋則讓瓦片烤出來更有蛋香，但加了蛋黃後烤出來的瓦片卻更易回軟。此外，食譜多建議使用低筋麵粉，但用上中筋麵粉（All-purpose Flour / Plain Flour）也是可以。最緊要瓦片夠薄，若然厚了，口感會像煎餅，不過這樣的味道也很不錯，就像傳統點心「金錢蛋餅」。

杏仁瓦片食譜大多使用純蛋白來製作，因為製成品的口感會較脆。

利用上下火150°C焗10分鐘，依瓦片上色情況，適時調高或調低爐溫，當瓦片烘烤至金黃色後，即可取出，用餐刀剷起，放到烤架上冷卻。焗爐的溫度及時間在實際操作時，請按家用的焗爐來調整，由於瓦片很容易烤焦，焗的時候要在旁看守。瓦片出爐後，盡量縮短它在空氣中的時間，才不會容易受潮回軟，之後放入密封瓶/盒保存，並盡快食用。

杏仁瓦片食譜

攝錄、攝影：呂志豪、楊帆

剪接：梁惠怡

健康小貼士︰

美國杏仁含不飽和脂肪，有效控制膽固醇，減低患上心血管疾病及慢性疾病的風險。滋潤補肺，具豐富蛋白質與食用纖維，可增飽肚感，有助控制體重，能改善膚質與膚色。

依瓦片上色情況，適時調高或調低爐溫，當瓦片烘烤至金黃色後，即可取出。由於瓦片很容易烤焦，焗的時候要在旁看守。

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