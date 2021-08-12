古早味蛋糕食譜｜黑糖碗糕香甜軟糯免焗爐　黑糖健脾治經痛6好處

不得不說我真的是古早魂中餐胃，什麼花俏的西式點心都比不上這種古早味點心還有意思呀，下雨天的飯後點心來一碗冰涼的古早味黑糖碗糕吧！



古早味黑糖碗糕食譜、黑糖營養好處（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 6

- 粘米粉 一碗

- 黑糖 四大匙

- 常溫水 一碗

- 熱水 三碗



做法：

1. 在粘米粉加黑糖再倒一碗常溫水攪拌。

2. 再加入三碗熱水攪拌均勻。

3. 放煮食爐上小火加熱一直攪拌到糊狀。

4. 裝成小碗放蒸籠蒸15分鐘後放涼即可（此份量約可成三碗）。

黑糖的營養價值比一般的砂糖高，可以帶來的好處多多，詳述如下：

1. 紓緩經痛

2. 活血化瘀

3. 促進代謝

4. 健脾暖胃

5. 溫補祛寒

6. 預防肥胖



小提醒：建議平常可以將黑糖取代白糖、砂糖，就能獲得額外的營養，又不會攝取過多熱量。

其他社員留言回應：「古早味配上古早碗，讚」、「古早味的黑糖碗粿，搭配上古早的器具，真的很有懷舊的味道~」、「也太美....謝謝分享」、「這個好吃」、「黑糖的喜歡」、「黑糖碗粿我第一看到，好特別喔」、「碗和匙都好好看」、「黑糖碗糕~跟我家愛吃的黑糖粉粿也是有異曲同工之妙啊」、「傳統好滋味，偶爾也會作一些！.....＾＾」

相關食譜：甜品食譜｜台式古早味芋仔冰超易整 冰涼兼芋頭香十足消暑必備👇👇👇

+ 13

相關食譜：【中式甜品食譜】紅棗雪燕燉蘋果清甜養顏 冷食熱食一樣滋味滿分👇👇👇

椰汁雪耳桃膠燉木瓜食譜

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】