健康湯水食譜｜紫菜豆腐肉碎湯清熱利水1類人不宜 1招去紫菜沙泥
撰文：鄧穎琪
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紫菜豆腐肉碎湯，是一個非常容易的滾湯。小時候去樓下粉麵店，最愛就是加碗紫菜湯，雖然味道很淡，但又覺得很美味。其實自己煲紫菜湯，材料簡單又快捷，更有清熱利水、補腎益氣之效。
攝影：鄧穎琪
紫菜豆腐肉碎湯食譜｜簡單1步去除紫菜沙泥
紫菜豆腐肉碎湯材料只有紫菜、軟豆腐、免治豬肉碎和蝦皮，基本上只要煲滾水，將所有材料加到鍋裡就行。紫菜浸洗一會就行，也有人會先在白鑊上烘烤一下紫菜，為的就是去走沙泥。
其實紫菜湯有不少配搭，如你可將免治豬肉換成蝦丸，或者將蝦米換成蝦皮。這次加了蝦皮，但不是必須，由於它鈣質高、很有營養，加到湯裡也會有些脆脆的口感，又能提味，當然你以蝦米取代亦可，味道更鹹香。
紫菜豆腐肉碎湯食譜｜脾胃虛寒不宜
就紫菜豆腐肉碎湯詢問了註冊中醫師邱穎琳意見，她指這個湯清熱為主，故此脾胃虛寒的人不宜飲用。此外，若本身為甲狀腺疾病患者，需要先請教醫生能否食紫菜。
材料：
紫菜半塊
軟豆腐1磚
免治豬肉150克
水1.2公升
蝦皮少許
鹽少許
醃料：
鹽半茶匙
胡椒粉少許
糖半茶匙
酒少許
做法
1 紫菜浸10分鐘，豆腐切塊，蝦皮洗淨備用。
2 醃料醃免治豬肉20分鐘。
3 煲滾水，先放入免治豬肉，轉色後加紫菜和豆腐，小火煲20分鐘。
4 關火後，加入蝦皮拌勻，有需要加鹽和麻油調味。
按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
紫菜：味甘鹹，功效清熱利水，軟堅散結
豆腐：味甘、性涼，入脾、胃、大腸經，能生津潤燥、清熱解毒，清肺熱及腸胃熱，但過食可導致腹脹或作嘔
豬肉碎：補益氣血
蝦米：補腎